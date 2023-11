Milan-Udinese 0-1, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Milan-Udinese, il video con gli highlights e le azioni salienti del big match serale di sabato 4 novembre Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

Il Milan di Pioli arriva da due sconfitte (PSG e Juventus) e un pareggio amaro (contro il Napoli), ma parte con il favore del pronostico contro l’Udinese. I rossoneri sono rimasti imbattuti in 15 delle ultime 16 gare casalinghe contro i friulani in Serie A.

Stefano Pioli recupera Loftus-Cheek e lo porta in panchina ma decide di non rischiare Pulisic, che tornerà in Champions. L’allenatore vira su un sistema di gioco vicino al 4-4-2 con Musah e Leao esterni a centrocampo e Jovic in attacco con Giroud. In extremis deve rinunciare anche a Theo Hernandez a causa di una contusione a una caviglia. Cioffi dell’Udinese tiene in attacco il solo Lucca con Pereyra a supporto.

Dopo il deludente impegno in Coppa Italia, Cioffi torna quindi a schierare i titolari, con Perez, Bijol e Kabasele che riprendono il loro posto in difesa. L’Udinese ha bisogno di punti per poter ritrovare fiducia. Ma anche il Milan non può sbagliare: a San Siro, contro i friulani, sa di dover trovare una vittoria che manca ormai da quasi un mese.

Momenti clou della sfida

Il Milan subisce nei primi minuti l’Udinese, che al 9′ si rende pericoloso (ma non troppo) con Pereyra. La manovra degli uomini di Pioli appare troppo lenta. Ci prova Calabria al 25′, per il primo vero tiro in porta dei rossoneri: la conclusione è centrale. Al 32′ è la volta di Leao che spara altissimo. Due minuti dopo Silvestri ferma la bota di Musah. Nel complesso meglio l’Udinese, anche se il Milan controlla il pallone per tutto il primo tempo.

Al 62′ segna su rigore l’Udinese. C’è un intervento falloso di Adli in area su Ebosele, Sacchi indica il dischetto: Pereyra, dopo check del Var, non sbaglia. Dieci minuti dopo Maignan salva su Success che va di testa dopo un angolo.

Nel finale Giroud ci prova di testa, ma Silvestri salva il risultato con un bel riflesso. Il portiere dell’Udinese si ripete nel recupero su Florenzi.

Tabellino e pagelle di Milan-Udinese

MILAN (4-4-2): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah (81′, Romero), Krunic (46′, Adlii), Reijnders (67′, Loftus-Cheek), Leao; Jovic (46′, Okafor), Giroud. All: Pioli

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Kabasele (84′, Kamara), Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic (78′, Thauvin), Walace, Payero (72′, Lovric), Zemura (84′, Lucca); Pereyra, Success (84′, Joao Ferreira). All: Cioffi

ARBITRO: Sacchi di Macerata

MARCATORI: 62′, Pereyra (R)

NOTE: Ammoniti: 19, Krunic; 54′, Perez; 56′, Kanasele; Recupero: 8′

Il migliore in campo è Pereyra: è il più attivo nell’Udinese, e trasforma anche il rigore del vantaggio (7). Nel Milan si salva Florenzi, che gioca con impegno, cercando di rendersi utile in difesa e davanti (6,5). Buona anche la partita di Maignan e Calabria (6). Molto male Krunic, che spreca l’unica occasione buona nel primo tempo per il Milan e compie pareccchie scelte sbagliate (5).

Brutta prestazione anche per Jovic (impalbabile) e Reijnders (troppo egoista e incocludente), entrambi da 5. Musah pasticcia sbagliando anche giocate facili (5,5). Nell’Udinese spiccano il portiere Silvestri, Success e Ebosele (6,5). Non benissimo l’attesissimo Samardzic (6). Deludono Giroud e Leao (5).

Moviola e gli highlights della gara

Non ci sono stati episodi da discutere in Milan-Udinese. Il rigore fischiato per i friulani è giusto.

Ecco gli highlights della gara: