Tennis, l’abito non vuole saperne di star su: guardano tutti la damigella

Tennis, l’abito non voleva proprio saperne nulla di stare su: così la damigella ha conquistato tutte le attenzioni.

Il grande giorno è arrivato per la tennista ucraina Marta Kostuyk, che lo scorso mercoledì è convolata a nozze con il suo compagno, Heorhii. I due si sono sposati in una cerimonia privata a Cipro, per poi festeggiare con parenti e amici più cari. Tra questi, era presente anche un altro volto noto della disciplina, finita con l’attirare tutte le attenzioni per via del suo sensualissimo look.

La giocatrice romena, classe 1997, non perde mai il suo fascino irresistibile. Nemmeno quando si tratta di un matrimonio. Stiamo parlando di Gabriela Ruse, attualmente al numero 37 del ranking mondiale. Il suo nome non è nuovo al pubblico che, oltre ad averla conosciuta per i suoi successi in campo, col passare del tempo ha iniziato a seguirla sempre più sui social ed apprezzarla anche per la sua bellezza fuori dal comune.

Gabriela è dotata di uno charme davvero sensazionale. La tennista dai capelli bruni e dallo sguardo magnetico si è fatta notare per il suo fisico mozzafiato, diventando la protagonista di scatti che sui social hanno mandato i follower in delirio. Sono diverse le occasioni in cui ha fatto sognare i suoi fan, lasciandoli senza respiro con le sue foto da capogiro. E, al matrimonio dell’amica Marta Kostuyk, non è stata certamente da meno.

Tennis, Gabriela Ruse “ruba” la scena alla sposa: il look è spettacolare

Nelle scorse settimane Gabriela Ruse ha preso parte al Winners Open, dove si è spinta in finale. La giocatrice, tuttavia, ha avuto la peggio contro l’avversaria Tamara Korpatsch. Il suo percorso di è fermato ad un passo dalla vittoria. Eppure la giovane atleta non si è lasciata per niente scoraggiare: è tornata ad allenarsi tenendo aggiornati i follower sui social, nell’intento di prepararsi al meglio per le prossime competizioni.

Prima di lanciarsi in una nuova avventura, però, Gabriela ha festeggiato il matrimonio della sua amica. “Un giorno speciale con una persona speciale” ha scritto in una delle sue recenti storie, andando a commentare un selfie in cui appare proprio insieme alla sua cara Marta. Entrambe sorridenti e bellissime, hanno fatto emozionare subito i fan. A scatenare il loro entusiasmo, invece, ci ha pensato uno scatto in cui la bella Ruse è da sola.

La tennista ha voluto mostrare ai seguaci il look che ha scelto per l’occasione. Ed eccola così, in un elegantissimo ed originale abito rosa chiaro, che le sta semplicemente d’incanto mettendo in risalto le sue belle gambe ed il suo décolleté. Gabriela è meravigliosa come sempre e, con quel vestito, è davvero spettacolare: alla fine, è stata la damigella a conquistare tutti.