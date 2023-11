Melissa Satta sotto assedio: la rivale sbanca con un dettaglio super hot

Melissa Satta è finita sotto assedio: la sua storica rivale ha lasciato il web a bocca spalancata con un dettaglio super hot.

In queste settimane la nota showgirl – legata sentimentalmente a Matteo Berrettini dallo scorso gennaio – ha attirato parecchio le attenzioni del pubblico, diventando anche protagonista di una vera e propria bufera. Tutto è iniziato in seguito alla sua partecipazione a Belve: nel corso della sua intervista con la padrona di casa Francesca Fagnani si è lasciata andare ad affermazioni che il mondo dei social non sembrerebbe aver apprezzato.

In seguito al suo intervento a Belve, Melissa Satta è finita nel mirino degli utenti di Instagram, che non hanno esitato un attimo ad attaccarla pesantemente sui social. La modella e conduttrice televisiva non è, purtroppo, nuova alle polemiche online: basti pensare agli insulti ricevuti dopo aver ufficializzato la sua relazione con Matteo Berrettini e alle accuse di essere solamente una distrazione per il campione di tennis.

Ora Melissa è tornata a far discutere il pubblico. In particolare per le affermazioni riguardo una sua celebre collega, per molto tempo considerata la sua rivale numero uno: stiamo parlando di Elisabetta Canalis. “Non ci siamo mai imitate. Ora dico una cosa cattiva, però passano un po’ di anni tra me e lei” sono state le parole della showgirl.

Melissa Satta, la “risposta” della rivale incanta il web

“Adoro Elisabetta, siamo di anni diversi” ha proseguito la Satta in risposta alle domande della Fagnini in merito alla presunta rivalità tra le due. Sebbene inizialmente fosse infastidita dall’essere paragonata alla Canalis, con il passare del tempo Melissa ha capito che “ci poteva stare, faceva anche comodo”. Quanto affermato dalla compagna di Berrettini, tuttavia, ha fatto storcere il naso a diversi spettatori.

La showgirl è stata accusata di essersi “montata” un po’ troppo la testa. A molti utenti le sue dichiarazioni riguardo la collega non sono affatto piaciute e, di recente, è tornato in auge il dibattito in merito alla rivalità tra Satta e Canalis. Soprattutto dopo che, quest’ultima, ha lasciato l’Italia per volare a Los Angeles. Qui ha stregato i social con un fantastico servizio fotografico in giro per la città.

La Canalis ha sfoggiato un look total white che, come si può notare dagli scatti, esalta alla perfezione la sua meravigliosa silhouette e le sue curve. In poco tempo, il post ha fatto boom di like e commenti con una pioggia di complimenti per la showgirl: “Melissa Satta sposati” ha affermato, tra le varie risposte, un utente in riferimento alle parole della sua collega.