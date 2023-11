Cittadella-Brescia, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Cittadella-Brescia è una partita valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Tredici punti a testa, ma il Brescia ha due partite in meno. E poi in mezzo alla settimana la formazione di Gorini ha giocato 120minuti in Coppa Italia contro la Cremonese perdendo proprio all’ultimo secondo prima dei calci di rigore. Oltre il “danno” anche la beffa.

Cittadella e Brescia si giocano dei punti pesanti per la propria stagione, e Gastaldello, allenatore dei lombardi, forse qualcosa in più: gli ultimi risultati a quanto pare non sono piaciuti a Cellino, che potrebbe come al suo solito optare per un cambio. Vedremo. Di certo c’è da dire che nessuna delle due vive chissà quale momento di forma. E nessuna delle due sembra avere in questo momento quella forza che servirebbe per prendersi i tre punti.

Ovvio che il Cittadella, comunque, qualcosa potrebbe pagare visto l’impegno in Coppa Italia. Un impegno tosto, lungo, con la squadra di Gorini che alla fine sognava anche la passeggiata all’Olimpico contro la Roma i primi giorni del 2024. Così non è stato: ma se sotto l’aspetto mentale di scorie non ce ne saranno, qualcosa sotto il profilo atletico potrebbe rimanere. Quindi parte, ma solo per questo, favorito il Brescia.

Come vedere Cittadella-Brescia in diretta tv e in streaming

Cittadella-Brescia è in programma sabato 4 novembre alle ore 14:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Cittadella-Brescia

La gara vede leggermente favorito, come spiegato prima, il Brescia di Gastaldello. Che si gioca anche il proseguo della sua avventura sulla panchina dei lombardi. Un match da almeno una rete per squadra, su questo non abbiamo nessun dubbio, con la possibilità del colpo esterno ospite. Occhio.

Le probabili formazioni

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Carissoni, Pavan, Angeli, Giraudo; Vita, Branca, Amatucci; Cassano; Mangrassi, Pittarello.

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Papetti, Mangraviti, Huard; Fogliata, Van de Looi, Paghera; Bjanrnason; Bianchi, Borrelli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2