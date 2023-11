Borussia Dortmund-Bayern Monaco, Bundesliga: formazioni, pronostici

Borussia Dortmund-Bayern Monaco è una partita valida per la decima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

Questo Klassiker, il 134esimo della storia, avrà un sapore ancora più speciale perché si tratta del primo dopo la “grande beffa” dello scorso maggio. I tifosi del Borussia Dortmund, infatti, ricorderanno a lungo l’incredibile finale della stagione 2022-23. Avevano il titolo praticamente in mano, ma hanno toppato la partita sulla carta più semplice, quella con un Mainz già certo della salvezza e senza più nulla da perdere, vedendosi sorpassati al fotofinish dagli storici rivali bavaresi.

I gialloneri di Edin Terzic quest’anno riproveranno ad interrompere la lunga “dittatura” del Bayern Monaco, anche se la sensazione è che stavolta potrebbero non essere gli unici attori protagonisti. In cima alla classifica della Bundesliga dopo nove giornate, infatti, c’è uno strepitoso Bayer Leverkusen, che continua a vincere partite su partite. Il primo Klassiker stagionale arriva subito dopo il turno di Coppa di Germania, che ha fatto notizia principalmente per la clamorosa – e rumorosa – eliminazione del Bayern per mezzo di una squadra di terza serie, il Saarbrucken. La classica “favola” a cui difficilmente potremo assistere in Italia fino a quando si continuerà ad insistere su un format che privilegia le big. La figuraccia resterà nella storia ma uscire dalla coppa, in ogni caso, non è un dramma per gli uomini di Thomas Tuchel, che hanno messo nel mirino altri obiettivi. Prima della gara di mercoledì il Bayern era apparso in ripresa e sabato aveva fatto un sol boccone (8-0) del Darmstadt all’Allianz Arena, segnando tutti e gli otto gol nella ripresa.

L’ultima vittoria del Dortmund? Nel 2018

Una vittoria che gli ha permesso di tenere il passo del Bayer Leverkusen, che ha due punti in più e che in questo fine settimana è impegnato qualche ora prima sul campo dell’Hoffenheim.

Il Dortmund invece ha superato il turno di coppa. Gli è bastato un gol di capitan Reus a fine primo tempo per piegare un coriaceo Hoffenheim (1-0), che ha tenuto testa ai gialloneri fino all’ultimo. In campionato la squadra di Terzic è reduce da un pirotecnico 3-3 in casa dell’Eintracht Francoforte, match riacciuffato per i capelli grazie alla rete di Brandt negli ultimi dieci minuti. L’allenatore del Borussia, a differenza di Tuchel, potrà schierare la miglior formazione (assente il solo Duranville), mentre nel Bayern mancheranno all’appello l’ex juventino de Ligt e Kimmich.

Come vedere Borussia Dortmund-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

Borussia Dortmund-Bayern Monaco è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Una partita che storicamente difficilmente delude dal punto di vista dello spettacolo: anche stavolta è lecito attendersi almeno tre gol complessivi. Il Borussia Dortmund ha perso sette degli ultimi otto Klassiker contro il Bayern Monaco e non vince dall’ormai lontano 2018. Dall’altra parte Terzic troverà una squadra che vuole dimenticare il passo falso in coppa e che raramente sbaglia nelle gare che contano. Tra i possibili marcatori c’è ovviamente Harry Kane, già a quota 12 gol in Bundesliga.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Bayern Monaco

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Nmecha, Emre Can; Malen, Reus, Brandt; Füllkrug.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies; Laimer, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2