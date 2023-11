Saarbrucken-Bayern Monaco, Coppa di Germania: tv, formazioni, pronostici

Saarbrucken-Bayern Monaco è una partita valida per il secondo turno di Coppa di Germania e si gioca mercoledì alle 20:45: pronostici e formazioni.

La seconda goleada stagionale del Bayern Monaco è arrivata un mese dopo quella contro il Bochum, travolto 7-0 lo scorso 23 settembre all’Allianz Stadium. Sabato scorso i bavaresi ne hanno segnato uno in più nel match con il neopromosso Darmtstadt (8-0), che in Baviera ne ha incassati addirittura 8. Gli uomini di Thomas Tuchel hanno mostrato ancora una volta tutta la loro debordante potenza offensiva.

Si è trattato della quinta vittoria consecutiva per i campioni di Germania in carica, che in questa stagione hanno perso esclusivamente nella gara di Supercoppa lo scorso agosto contro il Lipsia. Da allora solo vittorie per Muller e compagni, ad eccezione dei due pareggi con il Bayer Leverkusen capolista e con il Lipsia, che si è rivelato ancora una volta indigesto. In classifica il Bayern Monaco è secondo, pronto ad approfittare di un eventuale passo falso della squadra di Xabi Alonso, che ha due punti in più. Contro il Darmstadt i bavaresi hanno dato spettacolo nonostante abbiano giocato con un uomo in meno dal quarto minuto di gioco per via dell’espulsione di Kimmich. Tutti i gol sono stati segnati nel secondo tempo, con gli ospiti che nel frattempo erano rimasti in nove.

Tuchel, prima dell’attesissimo Klassiker con il Borussia Dortmund in programma nel fine settimana, affronterà il piccolo Saarbrucken in Coppa di Germania, un’occasione per regalare minuti a chi finora ha giocato meno.

Il Bayern nelle ultime due stagioni non ha particolarmente brillato nella coppa nazionale, vedremo se con l’ex tecnico di Psg e Chelsea al timone le cose cambieranno. Un appuntamento memorabile invece per gli uomini di Rudiger Ziehl, che militano in terza serie e non assaporano l’ebbrezza di giocare in Bundesliga da oltre quarant’anni. Il Saarbrucken non se la passa un granché bene nel proprio campionato: deve recuperare due partite ma per adesso ha solo due punti di vantaggio sulla quartultima.

Come vedere Saarbrucken-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

La sfida tra Saarbrucken e Bayern Monaco è in programma mercoledì alle 20:45. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Non c’è alcun dubbio sul passaggio del turno del Bayern Monaco, che dovrebbe realizzare almeno due gol già nel corso del primo tempo.

Le probabili formazioni di Saarbrucken-Bayern Monaco

SAARBRUCKEN (5-3-2): Schreiber; Boeder, Thoelke, Zeitz, Uaferro, Gaus; Civeja, Sontheimer, Rabihic; Na’ifi, Brunker.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Sarr, de Ligt, Kim, Kratzig; Laimer, Pavlovic; Muller, Musiala Choupo-Moting; Tel.

POSSIBILE RISULTATO: 0-5