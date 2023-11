Sandhausen-Bayer Leverkusen, Coppa di Germania: tv, formazioni, pronostici

Sandhausen-Bayer Leverkusen è una partita valida per il secondo turno di Coppa di Germania e si gioca mercoledì alle 18:00: pronostici e formazioni.

Non vuole proprio saperne di arrestare la sua corsa il Bayer Leverkusen. Che sia Bundesliga o Europa League non fa alcuna differenze: le Aspirine di Xabi Alonso continuano a collezionare vittorie. Sono 13 da quando è iniziata la stagione, quasi en plein se non fosse per il pareggio, l’unico, con il Bayern Monaco all’Allianz Arena (2-2).

In vetta alla classifica del massimo campionato tedesco ci sono proprio loro con un bottino di 8 vittorie e un pari, seguiti a ruota dai bavaresi pluricampioni in carica, che hanno solamente due punti in meno. Che sia un testa a testa tra di loro quest’anno? Al momento tutto fa pensare ad un duello Bayer-Bayern per il titolo, anche se è difficile fare previsioni già alla nona giornata, con Borussia Dortmund e Lipsia che quasi certamente si inseriranno nella corsa allo Schale. Il Leverkusen, nel frattempo, cercherà di allungare la striscia positiva anche in Coppa di Germania, dove lo scorso agosto aveva rifilato 8 gol al malcapitato Teutonia nel match valido per il primo turno della competizione.

Xabi Alonso può contare su una rosa lunga e quasi certamente farà riposare i titolarissimi a Sandhausen, club che milita in terza serie, per averli freschi nella delicata sfida con l’Hoffenheim in programma sabato prossimo a Sinsheim.

I bianconeri di Jens Keller, che nel turno precedente l’avevano spuntata ai calci di rigore con l’Hannover, proveranno a riconquistare subito la Zweite Liga, dalla quale sono retrocessi lo scorso anno. L’inizio però non è stato entusiasmante: il Sandhausen è soltanto settimo in classifica, già a -9 dal secondo posto che garantisce la promozione diretta.

Come vedere Sandhausen-Bayer Leverkusen in diretta tv e streaming

La gara tra Sandhausen e Bayer Leverkusen, in programma mercoledì alle 18:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Il Leverkusen non dovrebbe aver alcun problema a sbrigare la pratica Sandhausen, con cui ci sono ben due categorie di differenza. Le Aspirine, pur con tante seconde linee in campo, segneranno verosimilmente dai tre ai sei gol, allungando la striscia di vittorie.

Le probabili formazioni di Sandhausen-Bayer Leverkusen

SANDHAUSEN (4-2-3-1): Rehnen; Ehlich, Geschwill, Fuchs, Weik; Muhling, Ben Balla; Stolze, Hennings, Maciejewski; Otto.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Kovar; Fosu-Mensah, Stanisic, Kossounou, Hincapie; Andrich, Amiri; Tella, Adli, Hlozek; Schick.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3