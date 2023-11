Friburgo-Paderborn, Coppa di Germania: tv, probabili formazioni, pronostici

Friburgo-Paderborn è una partita valida per il secondo turno di Coppa di Germania e si gioca mercoledì alle 18:00: pronostici e formazioni.

Nulla di nuovo sotto il sole. Il Friburgo come al solito fa molta fatica con le squadre che gli stanno davanti in classifica e domenica scorsa ha incassato la sua quarta sconfitta stagionale in casa del Bayer Leverkusen capolista (2-1). Non una prestazione da buttare quella degli uomini di Christian Streich, che nel secondo tempo dopo aver accorciato le distanze con una rete di Gulde hanno creato non pochi grattacapi alla squadra di Alonso.

Prestazione incoraggiante, insomma, che non era affatto scontata alla vigilia del match, alla luce soprattutto delle tante assenze con cui deve fare i conti il club della città della Foresta Nera, impegnato anche in Europa League. Il calendario però non concede tregue e prima di una sfida molto importante per recuperare posizioni in classifica – il Friburgo per il momento è ottavo – con il Borussia Monchengladbach, Grifo e compagni se la vedranno con il Paderborn nel secondo turno di Coppa di Germania, una competizione che Streich negli ultimi anni non ha mai preso sottogamba, arrivando pure a giocare una semifinale. Tornano respirare aria di “massima serie” i nerazzurri, la cui ultima partecipazione alla Bundesliga risale alla stagione 2019-20, che li ha visti chiudere all’ultimo posto.

Guidato da Lukas Kwasniok, il Paderborn per ora è lontano dalle posizioni di vertice nella Zweite Liga, la serie cadetta tedesca, anche se la classifica è molto corta.

Sabato scorso, intanto, dopo cinque risultati utili ha incassato una sconfitta, abbastanza netta, contro una squadra in ripresa come l’Hertha Berlino (3-1). Da quando è iniziata la stagione i nerazzurri di Kwasniok non hanno mai tenuto la porta inviolata, ad eccezione della sfida di Coppa di Germania con il modesto Cottbus, strapazzato 7-0 in piena estate.

Come vedere Friburgo-Paderborn in diretta tv e streaming

La gara tra Friburgo e Paderborn, in programma mercoledì alle 18:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Il Friburgo solitamente non sbaglia questo tipo di partite, sebbene Fischer debba fare i conti con diverse assenze. Il Paderborn, a nostro parere, venderà cara la pelle e se la giocherà in una gara da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Friburgo-Paderborn

FRIBURGO (4-2-3-1): Muller; Sildillia, Ginter, Lienhart, Kubler; Eggestein, Hofler; Doan, Grifo, Holer; Gregoritsch.

PADERBORN (3-4-2-1): Huth; Curda, Muller, Musliu; Obermair, Klefisch, Hansen, Muslija; Conteh, Bilbija; Grimaldi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1