Torino-Frosinone è una partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia e si gioca giovedì alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Da quest’incontro uscirà fuori l’avversario del Napoli campione d’Italia negli ottavi di finale, ma è allo stesso tempo un importante banco di prova sia per il Torino che per il Frosinone, che nell’ultimo fine settimana hanno vissuto emozioni diametralmente opposte.

La squadra di Ivan Juric ha interrotto il digiuno di vittorie che durava da oltre un mese e grazie ad un gol del difensore Buongiorno ha espugnato il “Via del Mare” di Lecce. La solita prestazione solida dal punto di vista difensivo da parte dei granata, anche se l’attacco ha lasciato ancora una volta a desiderare. Ad ogni modo era importante vincere per rendere più accettabile una classifica che iniziava a preoccupare. Il Torino galleggia sempre nella parte destra della graduatoria – è soltanto tredicesimo – ma neppure lontanissimo dalla zona Europa: il tempo per dare una svolta ad un campionato finora sostanzialmente deludente c’è tutto, insomma. Prima della partita con il Sassuolo, in programma lunedì prossimo, gli uomini di Juric dovranno sbrigare la pratica Frosinone per regalarsi una sfida affascinante con i partenopei nel turno successivo della coppa nazionale.

I ciociari in questa prima parte di stagione hanno sorpreso tutti, tenendosi costantemente a debita distanza dalla zona rossa, ma quello che è accaduto domenica scorsa potrebbe aver lasciato il segno nell’ambiente giallazzurro.

La sconfitta, clamorosa, nello scontro diretto con il Cagliari ha pochi precedenti in Serie A: in vantaggio di tre gol ad inizio secondo tempo, il Frosinone si è fatto rimontare ed addirittura superare, incassando 4 gol negli ultimi 20 minuti di gioco. Eusebio Di Francesco era furioso a fine partita: per la squadra laziale è la seconda sconfitta di fila, la terza nelle ultime quattro giornate. Sale vertiginosamente anche i numero di gol incassati (17) per un Frosinone che solo in un’occasione è riuscito a tenere la porta inviolata.

Come vedere Torino-Frosinone in diretta tv e streaming

Torino-Frosinone è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1 (canale numero 506 del digitale). Sarà possibile vedere Torino-Frosinone anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Torino a caccia di conferme, il Frosinone invece per provare subito a voltare pagina dopo la clamorosa sconfitta in terra sarda. Il turnover, scontato, dei due tecnici potrebbe rendere più frizzante una partita che in campionato forse avrebbe regalato meno emozioni: granata leggermente favoriti in un match in cui è probabile che vadano a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Torino-Frosinone

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Sazonov, Buongiorno, Zima; Bellanova, Vlasic, Tameze, Ilic, Vojvoda; Sanabria, Pellegri.

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Oyono, Okoli, Lusuardi, Marchizza; Barrenechea, Mazzitelli, Garritano; Kvernadze, Kaio Jorge, Caso.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1