Da sosia di Berrettini a tifoso di Sinner: il noto cantante esulta sui social

L’Italia del tennis ha trattenuto il respiro, domenica pomeriggio. Jannik Sinner si era aggiudicato il primo set della finale viennese, ma il suo avversario, il russo Daniil Medvedev, aveva subito rimontato vincendo il secondo parziale. Le sorti dei due campionissimi si erano quindi decise, come noto, al terzo set.

Sappiamo tutti, a questo punto, com’è andata a finire. Il tennista altoatesino ha portato a casa il suo decimo titolo Atp e, grazie al suo trionfo nella città degli Asburgo, ha eguagliato come se non bastasse il record di Adriano Panatta. Non si può dire che sia stato facile, però. Il nativo di San Candido ha dovuto sudare ben più di sette camicie, prima di alzare la coppa che gli ha stampato in faccia un sorriso grande così e che ha regalato ai suoi sostenitori l’ennesima gioia. A qualcuno più che ad altri, aggiungeremmo, dal momento che un certo video, circolato sui social al punto da divenire virale, ci dimostra che un tifoso molto speciale ha messo tutto in stand-by pur di non perdersi il match point che è valso a Sinner la vittoria.

Parliamo di qualcuno che, ironia della sorte, assomiglia in maniera impressionante all’ex numero 1 d’Italia, vale a dire Matteo Berrettini. E potreste anche sapere di chi si tratta, dal momento che si è a lungo giocato sulle “affinità” fisiche che innegabilmente ci sono tra i due.

Sinner o Berrettini? Questo è il dilemma

È di Marco Mengoni, vincitore di Sanremo 2023 e interprete del brano Due vite, che stiamo parlando. Il filmato in questione, che è rimbalzato di feed in feed, ci ha raccontato un siparietto, molto divertente, che sintetizza alla perfezione il modo in cui lo sport “smuove” gli italiani.

Marco Mengoni interrompe il soundcheck per vedere il match point di Sinner. 👀pic.twitter.com/T1Xqm7M8gE — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) October 29, 2023

Il sosia di Berrettini si trovava, domenica scorsa, proprio a Vienna. Il suo tour europeo ha fatto tappa nella città degli Asburgo nello stesso giorno della finale dell’Erste Bank Open. Ma, per ovvie ragioni, il cantante non ha potuto assistere al faccia a faccia tra Sinner e Medvedev.

E stava facendo il soundcheck quando, all’improvviso, ha fermato tutto e tutti per gustarsi l’ultimo punto del campione azzurro. Perché non avrebbe potuto continuare a cantare come se niente fosse, mentre a pochi passi da lui si giocava un punto così incredibilmente cruciale. Ha esultato, fiero di quanto fatto da Jannik, per poi correre al microfono e annunciare: “Sinner ha vinto!”. Una felicità, la sua, che ci è incredibilmente familiare.