Sassuolo-Spezia è una partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia e si gioca giovedì alle 18:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Le uniche soddisfazioni del Sassuolo finora sono le due vittorie, una dopo l’altra, con Juve e Inter, oggi rispettivamente al secondo e al primo posto della classifica di Serie A.

Escludendo quelle due partite, che non hanno fatto altro che confermare l’ottimo trend degli emiliani contro le big, alle quali risultano molto spesso indigesti, il cammino della squadra di Alessio Dionisi è tutt’altro che esaltante. Nelle ultime quattro giornate, infatti, il Sassuolo ha racimolato solo due punti, grazie ai due pareggi contro Lecce e Bologna, mentre in casa Berardi e compagni hanno perso con Monza e Lazio, senza segnare neppure un gol. La classifica per ora non sorride ai neroverdi, quindicesimi a quota 11 punti, a +4 sulla zona retrocessione. Prima di affrontare una serie di partite che in teoria dovrebbero consentire a Dionisi di cambiare passo (Torino, Salernitana ed Empoli) c’è da superare il turno di Coppa Italia: al Mapei Stadium di Reggio Emilia arriva lo Spezia, un’altra formazione che milita in Serie B per un Sassuolo che lo scorso agosto ebbe bisogno dei supplementari per avere la meglio sul Cosenza (2-5) nei trentaduesimi.

Primo turno pirotecnico anche per i liguri che due mesi fa eliminarono il Venezia solamente dopo i calci di rigore (i supplementari erano terminati 2-2).

La squadra di Massimiliano Alvini, retrocessa dalla A lo scorso giugno dopo un drammatico spareggio con il Verona, non ha iniziato la stagione con il piede giusto, inanellando una lunga serie di sconfitte tra agosto e settembre. Il tecnico, a rischio esonero, per il momento è riuscito a raddrizzare – almeno in parte – la situazione, anche se finora l’unico successo è arrivato contro la disastrosa Feralpisalò.

Come vedere Sassuolo-Spezia in diretta tv e streaming

Sassuolo-Spezia è in programma giovedì alle 18:00 e si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1 (canale numero 506 del digitale). Sarà possibile vedere Sassuolo-Spezia anche attraverso la diretta streaming gratuita su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Previsto tanto turnover da parte di entrambi i tecnici, che approfitteranno della Coppa Italia per dare spazio a diverse seconde linee. Il divario tra le due squadre è netto ma ci sono i presupposti per assistere ad una gara prolifica, da almeno tre gol complessivi. Lo spettacolo, infatti, è raramente mancato negli ultimi precedenti tra Sassuolo e Spezia in A.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Spezia

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Missori, Erlic, Ferrari, Pedersen; Boloca, Racic; Berardi, Castillejo, Ceide; Defrel.

SPEZIA (3-4-1-2): Zoet; Amian, Gelashvili, Serpe; Elia, S. Esposito, Cassata, Reca; Zurkovski; Antonucci, F. Esposito.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1