Sinner-McDonald, Atp Parigi-Bercy: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Sinner-McDonald è un match del secondo turno del torneo Atp Masters 1000 di Parigi-Bercy: orario, notizie, analisi, pronostici, tv e streaming.

Ultimo Masters 1000 dell’anno anche per Jannik Sinner, che arriva a Bercy con il fardello di essere uno dei principali favoriti, in particolar modo dopo le sorprendenti eliminazioni di Alcaraz e Medvedev, entrambi fuori dopo la prima partita rispettivamente contro Safiullin e Dimitrov. L’azzurro è atterrato nella capitale francese dopo il trionfo di Vienna, il suo quarto titolo del 2023 dopo quelli di Montpellier, Toronto e Pechino nonché il decimo in carriera (raggiunto Panatta in questa speciale classifica).

Sinner sta vivendo un momento magico e nella seconda parte della stagione sembra aver fatto quel salto di qualità che tutti attendevano da tempo. La sontuosa prestazione contro Medvedev – ormai la sua ex bestia nera – in Austria non ha fatto altro che attestare la sua crescita, oltre a permettergli di consolidare la quarta posizione nel ranking Atp. Sorteggiato nel quadrante di Novak Djokovic, che potrebbe affrontare in una ipotetica semifinale, Sinner a Bercy esordirà contro lo statunitense Mackenzie McDonald dopo aver usufruito di un bye al primo turno. Non è mai semplice giocare a distanza di pochi giorni dalla vittoria di un torneo ma battere l’americano sarebbe fondamentale anche in ottica Atp Finals. Nel caso cui Sinner avesse la meglio, infatti, sarebbe certo di evitare sia Djokovic che Alcaraz nel round robin dell’attesissimo torneo conclusivo che si giocherà tra due settimane nel capoluogo piemontese.

McDonald è un giocatore da non sottovalutare sul cemento. Nel primo turno si è imposto in tre set sul connazionale Wolf. Due i precedenti con Sinner, entrambi vinti dall’azzurro. Non ci fu storia nel 2022 al Roland Garros, mentre nella finale di Washington 2021 l’italiano dovette sudare le fatidiche sette camicie per aver ragione dello statunitense.

Dove vedere Sinner-McDonald in diretta tv e streaming

Il match valido per il secondo turno del torneo Atp Masters 1000 di Parigi-Bercy tra Jannik Sinner e Mackenzie McDonald sarà trasmesso mercoledì 1 novembre in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro tra Sinner e McDonald sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. La sfida non inizierà prima delle 20:50.

Sinner-McDonald: il pronostico

Sinner arriva a Parigi dopo la maratona con Medvedev. E la prima incognita non può che riguardare la condizione fisica dell’azzurro. La vittoria non sembra essere in discussione ma in questi casi le sorprese sono dietro l’angolo. Sinner favorito, dunque, in un match da almeno 21 game complessivi.