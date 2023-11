Ajax-Volendam, Eredivisie: streaming, probabili formazioni, pronostici

Ajax-Volendam è un recupero della terza giornata di Eredivisie e si gioca giovedì alle 20:00: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Dopo l’umiliazione subita domenica nella “classica” del calcio olandese con il Psv, l’Ajax ha perso per la prima volta nella sua storia cinque partite di fila in campionato: non era mai successo in 123 anni. Crisi senza fine per i Lancieri, ultimi in classifica ma con due partite da recuperare. La prima è in programma in questa settimana, con i biancorossi che cercheranno di porre fine alla serie negativa contro il Volendam alla Cruijff Arena.

Sulla panchina dell’Ajax debutterà John van’t Schip, che da giocatore ha collezionato oltre 300 presenza con il club di Amsterdam. L’ex tecnico della nazionale greca – negli anni ’90 vestì anche la maglia del Genoa in Serie A – prende il posto di Maurice Steijn, esonerato in seguito alla sconfitta con l’Utrecht (nelle ultime due partite contro Brighton e Psv a guidare l’Ajax è stato il traghettatore Maduro). Non è la prima volta che van’t Schip siede sulla panchina della squadra più titolata dei Paesi Bassi. Guidò i Lancieri nel 2009 per una sola partita (contro il Twente, ndr) ma nelle vesti di allenatore ad interim. Il suo compito è tutt’altro che semplice: finora l’Ajax ha dimostrato di essere una squadra senza né capo né coda e che soprattutto ha incassato ben 21 gol in sole otto partite.

Il match con il Volendam è un’occasione per ripartire e per provare ad abbandonare la zona retrocessione, ma Brobbey e compagni dovranno fare attenzione ad una squadra che è in ripresa e che ha vinto due delle ultime tre sfide, battendo Utrecht ed Excelsior. In trasferta, tuttavia, gli arancioneri lasciano a desiderare: finora non hanno ottenuto neppure un punto lontano dal proprio pubblico.

Come vedere Ajax-Volendam in diretta tv e streaming

Ajax-Volendam, valida per la terza giornata di Eredivisie, sarà possibile seguirla in diretta streaming sul sito mola.tv. Il servizio on-demand è riuscito ad accaparrarsi in esclusiva tutte le partite del massimo campionato olandese. Per vedere i contenuti alla piattaforma è necessario un abbonamento mensile di 3,99 euro.

Il pronostico

L’Ajax dovrebbe riuscire ad invertire la rotta contro un avversario che in trasferta è ancora a secco di punti. Lancieri favoriti ma non è da escludere che il Volendam segni almeno una rete nella gara di Amsterdam.

Le probabili formazioni di Ajax-Volendam

AJAX (4-3-3): Ramaj; Gaaei, Medic, Hato, Sosa; van den Boomen, Tahirovic, Taylor; Bergwijn, Brobbey, Forbs.

VOLENDAM (4-3-3): Backhaus; Ouur, Benamar, Flint, Cox; de Haan, Mirani, Twigt; Ould-Chikh, Muhren, Kuol.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1