Manchester United-Newcastle, League Cup: streaming, formazioni, pronostici

Manchester United-Newcastle è un match valido per il quarto turno di League Cup e si gioca mercoledì alle 21:15: probabili formazioni e pronostici.

Un’altra sconfitta. Una di quelle che fanno davvero male. Domenica scorsa, sul palcoscenico di Old Trafford, il Manchester City di Guardiola e Haaland ha ribadito ancora una volta la supremazia cittadina, infliggendo una severa lezione (0-3) ai cugini del Manchester United.

Nuova pioggia di critiche nei confronti di Erik ten Hag, che era tornato a respirare dopo le tre vittorie consecutive tra Premier e Champions League contro Brentford, Sheffield United e Copenaghen. Ma, non appena i Red Devils sono stati chiamati ad alzare il livello, ecco tornare a galla i soliti problemi: il divario con i Cytizens è apparso più netto del previsto, sotto tutti i punti di vista. Brusca frenata anche in classifica, dove lo United resta ottavo, con ben otto punti da recuperare sul Liverpool quarto. L’occasione per ripartire quasi subito e mettersi alle spalle la deludente prestazione nella stracittadina gliela concede la Coppa di Lega, competizione che in cui gli uomini di ten Hag sono chiamati a difendere il titolo. Nel quarto turno va in scena proprio la “riedizione” dell’ultima finale.

Lo scorso febbraio, infatti, lo United mise fine al digiuno di titoli grazie alla vittoria contro il Newcastle, suo avversario nell’ultimo atto di Wembley, terminato 2-0 per i Red Devils.

I Magpies tenteranno dunque di vendicare quella sconfitta, nonostante anche loro debbano fare i conti con numerosi alti e bassi. Senza Tonali – l’ex milanista è stato squalificato per 10 mesi dopo il patteggiamento nella vicenda scommesse – la squadra di Eddie Howe non è andato oltre un pareggio nel match di sabato scorso del Molineux, contro il Wolverhampton (2-2). I bianconeri non sono riusciti a voltare pagina dopo la sconfitta in Champions League con il Borussia Dortmund, rallentando la rincorsa verso il quarto posto.

Come vedere Manchester United-Newcastle in diretta tv e streaming

La sfida tra Manchester United e Newcastle, valida per il quarto turno della League Cup, è in programma mercoledì alle 21:15. Si potrà vedere in diretta su DAZN, la nota piattaforma streaming in possesso dei diritti di trasmissione della Coppa di Lega inglese. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

I problemi del Manchester United sono soprattutto in difesa – pesa l’assenza del campione del mondo Martinez – e contro il Newcastle difficilmente recupererà Casemiro, elemento imprescindibile per garantire gli equilibri. La sensazione è che i Red Devils alla fine riescano ad evitare la sconfitta, ad Old Trafford difficilmente deludono, ma è improbabile che tengano la porta inviolata: il Newcastle segnerà almeno una rete.

Le probabili formazioni di Manchester United-Newcastle

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Maguire, Reguilon; Amrabat, Eriksen; Antony, Mount, Garnacho; Hojlund.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Livramento, Schar, Lascelles, Targett; Willock, Bruno Guimaraes, Joelinton; Almiron, Wilson, Gordon.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2