Borussia Dortmund-Hoffenheim è una partita valida per il secondo turno di Coppa di Germania e si gioca mercoledì alle 18:00: pronostici e formazioni.

Nell’ultima giornata di campionato il Borussia Dortmund non è andato oltre un pareggio a Francoforte contro l’Eintracht. Un match pirotecnico, terminato 3-3, e con i gialloneri costantemente costretti a rincorrere. Di Julian Brandt, ad una manciata di minuti dal fischio finale, il gol che ha permesso alla squadra allenata da Edin Terzic di portare a casa almeno un punto da una trasferta particolarmente ostica.

Borussia che in ogni caso ha perso terreno nei confronti delle prime due della classe, Bayer Leverkusen e Bayern Monaco, che hanno vinto entrambe e sono volate rispettivamente a +4 e +2. Si è interrotta anche la mini-striscia di vittorie – tre consecutive – culminata una settimana fa con il successo in Champions League in casa del Newcastle (0-1) che tiene vive le speranze di qualificazione agli ottavi di finale di Reus e compagni. Non c’è tempo, però, per riprendere fiato: dopo la partita rocambolesca del Deutsche Bank Park, il Borussia dovrà vedersela con il sorprendente Hoffenheim nel secondo turno di Coppa di Germania. Le due squadre si ritrovano a distanza di un mese esatto dall’incontro di campionato: a Sinsheim ebbero la meglio gli uomini di Terzic (1-3) nonostante l’espulsione di Bensebaini a metà secondo tempo. Da allora i biancoblù di Pellegrino Matarazzo hanno ottenuto due vittorie in trasferta, tra cui quella di sabato scorso in casa dello Stoccarda.

Hoffenheim sempre vincente in trasferta

Il tecnico italo-americano si è reso ancora indigesto alla sua ex squadra, centrando il sesto successo in campionato, che vale il momentaneo sesto posto, a -3 dal Dortmund quarto.

Una partita in cui è successo di tutto, compreso un calcio di rigore sbagliato dall’attaccante Undav dello Stoccarda, ma che l’Hoffenheim è stato bravo a chiudere nella ripresa, prevenendo il tentativo di rimonta dei padroni di casa (2-3) grazie alla rete decisiva del danese Skov. La squadra di Matarazzo finora è stata devastante in trasferta, facendo registrare cinque vittorie su cinque: nessuno ha fatto meglio fuori casa, neppure il Bayern.

Come vedere Borussia Dortmund-Hoffenheim in diretta tv e streaming

La gara tra Borussia Dortmund e Hoffenheim, in programma mercoledì alle 18:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

I cambi di Terzic non saranno pochi, ma farà rifiatare diversi giocatori anche Matarazzo, in vista della gara di sabato prossimo con il Leverkusen. L’Hoffenheim in trasferta non può essere sottovalutato. Si profila un match più complicato del previsto per il Dortmund: le reti complessive, con ogni probabilità, saranno più di due.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Hoffenheim

BORUSSIA DORTMUND (4-2-2-2): Meyer; Meunier, Sule, Schlotterbeck, Ryerson; Ozcan, Brandt; Bynoe-Gittens, Adeyemi; Haller, Moukoko.

HOFFENHEIM (3-5-2): Baumann; Akpoguma, Adams, Szalai; Bebou, Stach, Samassekou, Becker, Bulter; Weghorst, Berisha.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1