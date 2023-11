I pronostici di mercoledì 1 novembre: Coppa Italia, DFB Pokal e non solo

I pronostici di mercoledì 1 novembre: in campo Coppa Italia, DFB Pokal e altre coppe nazionali in giro per il mondo.

Il terzo turno di Coppa Italia prosegue oggi con altre tre partite in programma: Genoa-Reggiana, Lecce-Parma e Udinese-Cagliari. La squadra allenata da Gilardino è la principale favorita per il passaggio del turno oggi, mentre il Lecce dovrà fare attenzione al Parma in grande spolvero in Serie B.

In Coppa di Germania attese valanghe di gol nelle partite che vedranno protagoniste Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Bayern Monaco.

Pronostici altre partite

Si gioca anche la League Cup inglese, con il match clou rappresentato da Manchester United-Newcastle. Il Chelsea, deludente in Premier League, farà bene a non snobbare questa competizione che potrebbe diventare un’ancora di salvataggio nei prossimi mesi. Sfide insidiose per Arsenal e Liverpool contro West Ham e Bournemouth: i gol non dovrebbero mancare.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Everton vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Everton-Burnley, EFL Cup, ore 20:45

Vincenti

• Genoa (in Genoa-Reggiana, Coppa Italia, ore 15:00)

• Friburgo (in Friburgo-Paderborn, DFB Pokal, ore 18:00)

• Chelsea (in Chelsea-Blackburn, EFL Cup, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Sandhausen-Bayer Leverkusen, DFB Pokal, ore 18:00

• Borussia Dortmund-Hoffenheim, DFB Pokal, ore 18:00

• Bournemouth-Liverpool, EFL Cup, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Borussia Dortmund-Hoffenheim, DFB Pokal, ore 18:00

• West Ham-Arsenal, EFL Cup, ore 20:30

• Manchester United-Newcastle, EFL Cup, ore 21:15

Il “clamoroso”

Liverpool vincente e almeno un gol per squadra (in Bournemouth-Liverpool, EFL Cup, ore 20:45)