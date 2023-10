Gaia Sabbatini, specchio delle mie brame: il riflesso scotta

Gaia Sabbatini lascia i follower a bocca aperta ad ogni suo post, ma questa volta si è proprio superata: la foto allo specchio ha infiammato i social.

Tra le atlete più apprezzate e seguite del momento spicca proprio lei: la giovane Gaia Sabbatini, mezzofondista classe 1999. Salita alla ribalta con la vittoria del titolo italiano nei 1500 metri piani indoor del 2020 (risultato che ha ripetuto l’anno seguente), non ci ha messo molto prima di entrare nel cuore dei tifosi. Questi ultimi sono sempre pronti a supportarla, sia dentro che fuori la pista, e sui social la riempiono di like e commenti.

Rimanere indifferenti davanti al fascino dell’atleta, in fin dei conti, è impossibile. Gaia Sabbatini ha dimostrato di avere un talento unico raggiungendo importanti risultati nella sua disciplina e costruendosi nel frattempo un seguito sempre più vasto online. I suoi traguardi l’hanno resa una promessa per l’Italia, mentre con i suoi scatti si è affermata anche come un’icona di bellezza nel mondo dei social.

La campionessa dagli occhi di ghiaccio e lo sguardo profondo ha fatto breccia nel cuore di tantissime persone. Il suo profilo Instagram, in particolare, può vantare oltre 360mila follower. La stessa Gaia ha ammesso di essere un’appassionata di social e di divertirsi parecchio ad interagire con i suoi ammiratori, cosa che fa quotidianamente tramite post e storie.

Gaia Sabbatini, il selfie allo specchio è da capogiro: pioggia di like su Instagram

Il suo charme non è mai passato inosservato: fin dai suoi esordi, la Sabbatini si è sempre contraddistinta per la sua bellezza fuori dal comune, facendo girare la testa al pubblico. Sul suo aggiornatissimo profilo Instagram si mostra quotidianamente nella sua vita di tutti i giorni – tra allenamenti e tempo libero – e non manca mai di lasciare i follower a bocca spalancata.

Tra i suoi ultimi post, l’immagine che vi proponiamo qui sopra ha attirato particolarmente l’attenzione degli utenti. Si tratta di un selfie allo specchio in cui Gaia posa in intimo sfoggiando un fisico davvero scolpito, frutto delle tante sessioni di allenamento (note anche ai suoi seguaci). “Abbronzatura a pantaloncino, un pinguino a sinistra e tanto rosa” ha commentato la vincitrice degli Europei under 23 di Tallinn del 2021.

Le risposte da parte dei fan non hanno di certo tardato ad arrivare. Tantissimi i complimenti all’atleta, la quale ancora una volta è riuscita ad incantare tutti con il suo fascino irresistibile. Dopo un’estate che non si è conclusa nel migliore dei modi – soprattutto per via della delusione ai Mondiali di Budapest – la Sabbatini è tornata più determinata che prima, conquistando tutti.