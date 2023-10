Balotelli contro Cristiano Ronaldo: “Gioca solo per arrivare ai mille goal”

Mario Balotelli ha commentato l’ennesimo Pallone d’Oro consegnato a Leo Messi criticando l’atteggiamento poco elegante di Cristiano Ronaldo. Ecco cosa ha spiegato l’attaccante italiano.

Come ogni settimana, Mario Balotelli ha parlato ai microfoni di TvPlay, concentrandosi sulla questione del Pallone d’Oro e sull’atteggiamento di Cristiano Ronaldo durante la cerimonia.

Per l’ex attaccante di Inter, City e Milan è giusto che il Pallone d’Oro sia andato a Messi. “Chi vince da protagonista Europeo o Mondiale vince sempre il Pallone d’Oro in quell’anno. In questo senso, il Pallone d’Oro del 2010, con la Spagna vincitrice al Mondiale, è uno di quelli davvero contestabili, proprio perché non si è considerato il Mondiale. Quest’anno, il premio è meritato“, ha detto Balotelli.

“Haaland e Mbappé si contenderanno i prossimi, ma questo andava a Messi. Poi Haaland ha già visto premiate i suoi goal con la Scarpa d’Oro. Se avesse deciso i match importanti, come la finale di Champions League, forse sarebbe cambiato anche qualcosina”, ha continuato l’intervistato.

“Quando giocavo io all’estero, non venivo neanche convocato in Nazionale”, ha detto poi Balotelli, “e ora Cristiano Ronaldo avrebbe dovuto essere tra i primi dieci o in generale nei primi trenta per il Pallone d’Oro? Si rende conto che gioca nell’Al Nassr? La sua risata alle parole di Roncero non ci stava, ma evidentemente questa volta ha patito la vittoria di Messi”.

Balotelli critica Ronaldo: “Ormai gioca solo per sé“

“Non so se Cristiano Ronaldo sia finito. Per me lui gioca solo per arrivare ai mille goal“, ha poi dichiarato Super Mario. “Per valutare se è finito, bisogna decidere cosa ci si aspetta: non è certamente più quello del Real Madrid, della Juventus o del Manchester United“.

“Il Portogallo è un po’ succube di CR7, magari lui fa goal, ma senza di lui può capitare che la squadra giochi meglio. Comunque, credo che ci tenga tanto a vincere di squadra anche in Arabia. A livello di spogliatoio, molti loro ex compagni parlano meglio Ronaldo che di Messi”.

A proposito del campionato di A, per Balotelli ora la sfida è tra Juve, Napoli e Milan per arrivare al secondo posto. “Se poi riescono ad arrivare davanti all’Inter, buon per loro. Al momento, però, l’Inter mi sembra una squadra superiore a tutte le altre, anche se parlare di Scudetto a novembre è sempre complicato”.

“Se Leao si impegnasse sempre come contro il Napoli, sarebbe devastante“, ha aggiunto Balotelli. “Nel calcio italiano oramai non c’è più nulla da dire, quindi ci si attacca a cavolate come la reazione alla sostituzione di Giroud e di Leao contro il Napoli. Non credo affatto che il miglior allenatore italiano sia Pioli”.

“Non è vero che l’attacco della Juventus è migliore rispetto a quello dell’Inter“, ha concluso l’intervistato. “Ho giocato con Thuram quando era giovane, e non era così forte, è migliorato tantissimo. Per talento e qualità in campo, rispetto a Lukaku, scelgo Thuram. Per quello che hanno fatto in campo bisogna invece dire Lukaku”.