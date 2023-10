Diletta Leotta, attenta a lei: anche gli inglesi le fanno l’occhiolino

Diletta Leotta, la concorrenza si fa sempre più agguerrita: c’è una nuova stella nel panorama televisivo italiano.

Non è da tutti finire sulle colonne di un quotidiano prestigioso come il The Sun. Il fatto che le sia stato riservato un servizio di approfondimento è chiaramente sintomatico, dunque, di quanto piaccia. E di come, soprattutto, il suo fascino abbia già valicato i confini del Bel Paese e conquistato, a gran sorpresa, anche un pubblico esigente come quello inglese.

Il tabloid britannico ha più volte dedicato spazio e titoloni a Diletta Leotta, per via della sua storia d’amore con un calciatore che gioca in una squadra inglese, ossia Loris Karius. Ed è per questo motivo che, una volta accortasi di questo nuovo astro nascente della tv italiana, la redazione dello storico quotidiano ha ben pensato di parlarne come della nuova Diletta. Certa che sia destinata, in un certo senso, a raccogliere l’eredità della regina di Dazn.

Non sappiamo ancora se arriverà mai ad essere popolare tanto quanto la conduttrice sportiva attualmente più amata d’Italia, ma di una cosa siamo certi: anche la ragazza in questione, della quale vi sveleremo a breve il nome, ha un grande impatto sul pubblico. Per chi non avesse ancora fatto la sua conoscenza, lei è Maria Arreghini. Preferisce però essere chiamata Meri, tant’è che è così che la troverete sui social network, nel caso in cui vogliate cercarla su Instagram. Anche lei è una conduttrice sportiva e deve la sua fama a Sportitalia, che l’ha lanciata e fatto sì che i telespettatori la conoscessero.

Diletta Leotta, occhio a Maria Arreghini: ha già conquistato anche gli inglesi

Nel suo curriculum vanta esperienze di conduzione di due trasmissioni che sono molto piaciute al pubblico: Mary’s Place, nell’ambito della quale ha avuto modo di intervistare i personaggi più disparati, e Rally Dreamer.

Si sta facendo le ossa e passerà ancora molto tempo, prima che possa dirsi esperta quanto la Leotta. Eppure, sembra avere tutte le carte in regola per sfondare in televisione e per ambire a ricoprire ruoli ancor più prestigiosi. E chissà che il The Sun non abbia ragione e che non sia davvero destinata ad entrare nell’Olimpo delle stelle dello sport italiano.

Lei, dal canto suo, ci spera ardentemente. Il suo sogno è quello di sfondare nel mondo dello spettacolo e sta facendo di tutto, alla luce di ciò, per guadagnarsi la fiducia ed il rispetto del pubblico. E qualcosa ci dice che il numero dei suoi follower, che al momento si attesta intorno ai 650mila, sia destinato ad aumentare esponenzialmente.