Al Ahli-Abha, King Cup: formazioni, pronostici

Al Ahli-Abha è una partita valida per gli ottavi di finale di King Cup, in Arabia Saudita: probabili formazioni e pronostici

Non dovrebbe avere problemi l’Al Ahli, quinta forza del campionato arabo, che in questo turno della King Cup vuole battere l’Abha e volare così ai quarti di finale. Favoriti, e anche ampiamente, i padroni di casa, contro una formazione che invece è nelle zone basse della classifica del campionato e che fa fatica, enorme fatica, a trovare una continuità che fino al momento non c’è mai davvero stata.

Sembra davvero un turno agevole, questo, per l’Al Ahli, che nel precedente match ha incontrato al Ain – seconda divisione – vincendo 3-2- Risultato risicato – uno a zero in questo caso – anche per l’Abba, che ha eliminato l’Hajer. Viste le qualità delle due squadre, vista la campagna acquisti fatta dall’Al Ahli la scorsa estate, che ha portato in rosa gente come Firmino, ad esempio, ma anche Mahrez e Kessie, ci sono realmente pochi dubbi su chi si prenderà questo match con annessa qualificazione.

Al Ahli-Abha, dove vederla in diretta tv e in streaming

Al Ahli-Abha, valida per gli ottavi di finale della King Cup, è in programma martedì 30 ottobre alle 19:00. A differenza del campionato saudita, che è coperto da Sportitalia e anche da La7 per una gara a settimana, questa sfida non avrà nessuna copertura in Italia. Quindi non sarà possibile vederla né in diretta tv e né in streaming.

Il pronostico di Al Ahli-Abha

Realmente troppo più forte l’Al Ahli, che si prenderà una vittoria semplice in un match che Firmino e compagni dovrebbero anche riuscire a sbloccare nel primo tempo. Per poi cercare di divertirsi. La vittoria deve arrivare anche per cercare di mettersi alle spalle la sconfitta in campionato dello scorso weekend che ha allontanato la squadra dalle zone che davvero contano della classifica. Sarà una serata tranquilla.

Le probabili formazioni

AL AHLI (4-2-3-1): Mendy; Majrashi, Ibanez, Hindi, Al Ammar; Al Majhad, Kessie; Mahrez, Veiga, Saint-Maximine; Firmino.

ABHA (4-2-3-1): Tatarusanu; Al Qunayzi, Natiw, Noguera, Al Oufi; Al Sudani, Krychowiak; Jumayah,Bguir, toko Ekambi; Abdu.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1