Al Nassr-Al Ettifaq, King Cup: formazioni, pronostici

Al Nassr-Al Ettifaq è una partita valida per gli ottavi di finale di King Cup, in Arabia Saudita: probabili formazioni e pronostici

Entra nel vivo la Coppa dell’Arabia Saudita, la King Cup, che vede scendere in campo le squadre per gli ottavi di finale. Gare a sfida secca, senza nessuna possibilità d’appello. E ovviamente una delle favorite è l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

Nel turno precedente i gialloneri hanno vinto 5-1 contro l’Ohod, formazione della seconda divisione araba. Nessun problema quindi per la truppa guidata dal campione portoghese che sta davvero trascinando i compagni: Ronaldo sta vivendo uno straordinario momento di forma e anche domani dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. Non vuole perdersi nulla, soprattutto in un giorno particolare come quello di martedì, il day after dell’assegnazione del pallone d’Oro, quello che dopo una vita non l’ha visto nemmeno tra i nominati. Ha avuto vita facile nel turno precedente anche l’Al Ettifaq, guidato in questo caso da Wijnaldum – ex Roma – e Dembele, ex Lione. Sarà una sfida assai interessante. Che però come potete anche voi tranquillamente immaginare ha una squadra assai favorita.

Al Nassr-Al Ettifaq, dove vederla in diretta tv e in streaming

Al Nassr-Al Ettifaq, valida per gli ottavi di finale della King Cup, è in programma martedì 30 ottobre alle 15:45. A differenza del campionato saudita, che è coperto da Sportitalia e anche da La7 per una gara a settimana, questa sfida non avrà nessuna copertura in Italia. Quindi non sarà possibile vederla né in diretta tv e né in streaming.

Il pronostico di Al Nassr-Al Ettifaq

Gara che regalerà una rete per squadra. Senza poche discussioni. Entrambe concedono molto durante le proprie partite e in attacco hanno elementi che possono trovare la via della rete. E siccome l’Al Nassr è favorito allora sarà una gara anche da almeno tre reti complessive. Alla fine il passaggio del turno, quindi, se lo dovrebbe prendere CR7

Le probabili formazioni

AL NASSR (4-2-3-1): Al Aqidi; Abdulharama, Al Amri, Madu, Telles; Fofana, Ghareeb; Otavio, Talisca, Mane; Ronaldo.

AL ETTIFAQ (4-3-3): Victor; Mohammed, Tisserand, Hendry, Al Shamrani; Hazzazzi, Henderson, Wihnaldum; Al Kuwaykibi; Quaison, Gray.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1