Infortuni e riserve non all’altezza: “Ecco i problemi di Pioli”

Dopo il 2-2 contro il Napoli continuano i problemi per Stefano Pioli, che nei prossimi giorni dovrà fare a meno di giocatori fondamentali per via di infortuni forse evitabili.

Sono arrivate brutte notizie in casa Milan sulle condizioni di Pierre Kalulu: il difensore rischia infatti di stare fermo per un po’ per via di una lesione del tendine retto femorale sinistro. Per Christian Pulisic, sulle cui condizioni c’era meno apprensione, sembra non ci sia alcuna lesione.

Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare dei tanti problemi che Stefano Pioli dovrà affrontare in settimana. “Dovranno essere fatte valutazioni su Kalulu, ma starà via settimane. Il Milan ha avuto grandi crucci con gli infortuni anche in passato. Ci sono stati momenti dove la rosa è stata compromessa con sette od otto infortuni di fila, e non è possibile“.

“Anche adesso, siamo a un terzo della rosa indispobile, praticamente. C’è una tendenza ad avere infortuni muscolari“, ha continuato Bianchin. “E i tifosi si domandano come mai all’Inter non si faccia male nessuno mentre nel Milan di Pioli ci siano così tanti problemi fisici. C’è una differenza evidente, e questo pesa sul risultato”.

Tutti i problemi di Pioli: “Ha sbagliato le due partite più importanti ma non va criticato“

“Il calcio è così: prendi un goal e cambia la partita”, ha detto ancora l’intervistato in relazione alla partita dei rossoneri con il Napoli di Garcia. “Il Milan e il Napoli sono entrati con una testa diversa nella ripresa. Politano ha guidato la rimonta, poi c’è da dire che alcune riserve del Milan non sono del livello dei titolari“.

“Sono entrati Romero e Pellegrino… E c’è differenza. Quando ci sono poi tanti problemi fisici devono giocare le riserve delle riserve, e qui cominciano i veri problemi per il Milan di Pioli”.

“Stefano Pioli ha sbagliato le due partite più importanti: il derby e la partita a Parigi“, ha poi aggiunto il giornalista, consapevole che i tifosi siano un po’ stanchi dell’allenatore e forse prevenuti. “In generale vedo scarsa sopportazione dei tifosi nei suoi confronti, ma si è arrivati a un limite superiore rispetto al passato. Dico che è preso veramente di mira, anche oltre i reali demeriti. Poi, certo, i problemi ci sono. Ma i tifosi lo vedono male ed esagerano. Con i giocatori credo che il rapporto sia essenzialmente buono“.

“Giroud credo sia stato interpretato male, penso parlasse della squadra. Non credo che ci sia il rischio che venga lasciato in panchina per punizione. Non siamo a questo punto. E non mi risulta ci sia questa volontà”.