Genoa-Salernitana, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Genoa-Salernitana è una partita valida per la decima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Dopo un’intensa tre giorni di coppe europee riparte la Serie A e lo fa con un anticipo che è anche uno scontro salvezza, quello tra Genoa e Salernitana, entrambe a caccia di punti preziosi a Marassi. Da una parte Alberto Gilardino, dall’altra Pippo Inzaghi, compagni di squadra ai tempi del Milan nonché campioni del mondo con l’Italia nel 2006.

Una sfida nella sfida, insomma, tra due tecnici che lo scorso anno si erano incrociati anche in cadetteria, quando Inzaghi era ancora alla guida della Reggina. L’ex cannoniere rossonero durante la sosta per le nazionali è subentrato a Paulo Sousa, esonerato dopo la pesante sconfitta di Monza. Agrodolce l’esordio sulla panchina del club granata, che domenica ha mancato ancora una volta l’appuntamento con i tre punti: contro il Cagliari ultimo in classifica, la Salernitana ha sì ritrovato il gol dopo tre partite in cui era rimasta a secco – il senegalese Dia è tornato a ruggire con una doppietta – ma ha evitato la sconfitta solo all’ultimo respiro, grazie ad un calcio di rigore segnato in pieno recupero dall’ex Villarreal (2-2). I campani, penultimi, restano una delle tre squadre a non aver mai vinto. Il Genoa è messo meglio in classifica ma finora ha ben figurato quasi solo con le grandi, e sempre a Marassi, se escludiamo la vittoria – l’unica in trasferta – contro la Lazio. Dopo il 4-1 rifilato alla Roma, il Grifone, orfano di Retegui, ha raccolto un solo punto tra Udinese, Milan e Atalanta, segnando solo contro i friulani (2-2).

Genoa-Salernitana: le ultime notizie sulle formazioni

Dubbio Retegui per Gilardino: il bomber italo-argentino è tornato ad allenarsi con il resto della squadra ma è improbabile che riesca a partire dal 1′. Vanno in panchina anche Strootman ed Ekuban, indisponibili invece Jagiello e Messias. Sulle fasce Sabelli ed Haps.

Tutti a disposizione per Inzaghi, che potrebbe arretrare di qualche metro Dia schierando nel ruolo di prima punta Ikwuemesi, al momento favorito su Cabral. Chance per Bohinen.

Come vedere Genoa-Salernitana in diretta tv e in streaming

La sfida tra Genoa e Salernitana, in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Ferraris” di Genova, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Genoa a Marassi finora ha dimostrato di avere una marcia in più e dovrebbe riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta contro una Salernitana che fatica a mettersi alle spalle la crisi di risultati. Resta, tuttavia, una partita da pronostico aperto, in cui le due squadre penseranno prima di tutto a non perdere: le reti complessive saranno meno di quattro.

Le probabili formazioni di Genoa-Salernitana

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Haps; Gudmundsson, Malinovskyi.

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Mazzocchi, Gyomber, Fazio, Bradaric; Coulibaly, Bohinen, Kastanos; Candreva, Dia; Ikwuemesi.

Genoa-Salernitana: chi vince? Genoa

Pareggio

Salernitana View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1