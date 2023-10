Bochum-Mainz, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Bochum-Mainz è una partita della nona giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

Il nono turno del campionato tedesco si apre con la sfida tra Bochum e Mainz che mette in palio dei punti pesantissimi per la salvezza. Si sfida la penultima e l’ultima della classe: il Bochum di punti ne ha quattro, gli ospiti invece ne hanno solamente due. Insomma, una gara tra due formazioni in crisi che hanno preso una caterva di reti fino a qui.

Oltre venti gol subiti in meno di dieci giornate: 21 quelli incassati dai padroni di casa, uno in più il Mainz. Nessuna delle due ha vinto un match in questa stagione e questa striscia dovrebbe continuare anche dopo il match di questo venerdì. Sì, infatti, in maniera oggettiva, le due squadre non sembrano essere pronte a trovare la prima affermazione della loro stagione. Si va clamorosamente verso quello che dovrebbe essere un pareggio – anche molto emozionante – ma senza che nessuna riesca a prevalere sull’altra.

L’ultima trasferta del Mainz, inoltre, quella sul campo del Borussia Monchengladbach, ha dimostrato che la formazione ospite ha qualità comunque importanti che ancora non sono state sviluppate a pieno: pareggiare 2-2 su un campo difficile come quello è un segnale da non sottovalutare. C’è il coraggio di fare le cose, anche la predisposizione, quello che manca è la qualità negli interpreti. Ecco perché il Mainz fatica così tanto in questa stagione.

Detto questo andiamo a vedere sotto quello che potrebbe essere il pronostico di questo match che, come detto prima, dovrebbe regalare un bel po’ di reti.

Come vedere Bochum-Mainz in diretta tv e streaming

Bochum-Mainz è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Nessuna delle due dovrebbe riuscire a conquistare la prima vittoria stagionale. Quindi si profila una gara da almeno una rete per squadra (e da almeno tre complessive) con la possibilità di vedere anche un 2-2 finale. Sì, andiamo decisi verso questo pronostico.

Le probabili formazioni di Bochum-Mainz

BOCHUM (3-4-3): Riemann; Ordets, Schlotterbeck, Soares; Gamboa, Losilla, Forster, Bernardo; Asano, Antwi-Adjei; Hofmann.

MAINZ (3-4-2-1): Zentner; Fernandes, Bell, Van Den Berg; Da Costa, Barreiro, Kohr, Caci; Onisiwo, Lee; Ajorque.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2