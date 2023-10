Crystal Palace-Tottenham, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Crystal Palace-Tottenham è una partita della decima giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostici.

Con il successo ottenuto lunedì scorso nel derby con il Fulham (2-0) Ange Postecoglou ha fatto registrare un piccolo ma significativo record. Nessun allenatore esordiente in Premier League era mai partito così bene, né Pep Guardiola né José Mourinho: 23 punti in nove giornate per il suo Tottenham, che oltre a giocare un bellissimo calcio guarda tutti dall’alto verso il basso. Manchester City e Arsenal sono a -2, segue a ruota il Liverpool a -3.

Gli Spurs sono inoltre l’unica squadra ancora imbattuta insieme agli odiatissimi cugini dei Gunners e vantano un bottino di sette vittorie e due pareggi. Il campionato è ancora molto lungo, siamo solo ad ottobre, ma chi pensava che si trattasse solo di un fuoco di paglia si sbagliava di grosso. In Inghilterra si stanno chiedendo se questo Tottenham possa realmente diventare una contender per il titolo: troppo presto per emettere sentenze, ma se Son e compagni dovessero continuare così, di sicuro bisognerà fare i conti con loro anche per un posto in Champions League. Insomma, un inizio impronosticabile se consideriamo quanto fossero numerose le incognite in estate. La scorsa stagione aveva lasciato una quantità enorme di macerie, Kane era partito in direzione Germania ed il fatto che il club avesse scelto un tecnico semisconosciuto aveva fatto storcere il naso a tanti.

Spetta sempre al Tottenham, che a differenza delle altre big non è impegnato nelle coppe europee, aprire la decima giornata con un altro derby londinese.

Postecoglou e i suoi uomini saranno di scena a Selhurst Park contro il Crystal Palace di Roy Hodgson, che come al solito si barcamena nella media classifica. Le Eagles sono undicesime, stessa posizione del Chelsea (12 punti). Nell’ultimo turno sono state strapazzate dal Newcastle (4-0) ma prima della sosta erano riuscite a portare via i tre punti da Old Trafford, facendo lo sgambetto (1-0) al Manchester United.

Come vedere Crystal Palace-Tottenham in diretta tv e in streaming

Crystal Palace-Tottenham è in programma venerdì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Un’altra prova del nove per capire se il Tottenham può davvero lottare per il titolo: vincere queste partite contro le cosiddette medio-piccole è fondamentale per una squadra che vuole puntare in alto. La pressione aumenta ma crediamo che gli Spurs possano riuscire ad imporsi anche su un avversario ostico e molto solido come il Palace: le reti complessive saranno meno di quattro.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Tottenham

CRYSTAL PALACE (4-3-3): Johnstone; Ward, Andersen, Guéhi, Mitchell; Hughes, Doucouré, Lerma; Ayew, Edouard, França.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, van De Ven, Romero, Udogie; Bissouma, Sarr; Kulusevski, Maddison, Richarlison; Son.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2