Roma-Slavia Praga è una partita valida per la terza giornata della fase a gironi di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Lo Slavia Praga non evoca ricordi positivi alla Roma e non è un caso che qualche tifoso più attempato abbia storto il naso al momento del sorteggio.

C’è difatti un precedente tutt’altro che benevolo per i giallorossi, che nella vecchia Coppa Uefa – antesignana dell’odierna Europa League – edizione 1995-96 vennero eliminati in maniera rocambolesca dai cechi nonostante una clamorosa rimonta nella gara di ritorno allo stadio Olimpico – in Repubblica Ceca la Roma aveva perso 2-0 – con il gol decisivo realizzato dal carneade Vavra nei tempi supplementari, quando la qualificazione sembrava a un passo. Roma che dunque può prendersi la rivincita quasi trent’anni dopo, anche se in un contesto completamente diverso. La squadra di José Mourinho ha la qualificazione in tasca dopo le due vittorie contro Sheriff Tiraspol e Servette, battuti rispettivamente 2-1 e 4-0, ma per evitare gli spareggi con le retrocesse dalla Champions League ed approdare direttamente agli ottavi, i capitolini devono arrivare primi, vincendo il duello proprio con lo Slavia Praga, a punteggio pieno come Lukaku e compagni.

La Roma medita “vendetta”

La Roma è in ripresa e lo dimostra il fatto che la striscia di vittorie si sia allunga a quattro partite dopo il successo di domenica scorsa sul Monza.

Prestazione rivedibile quella con i brianzoli, risolta solo all’ultimo respiro da un guizzo di El Shaarawy (1-0). In attesa del big match con l’Inter, in programma nella prossima settimana, Mourinho si è potuto scrollare di dosso un po’ di pressione ed anche la classifica adesso è diventata più accettabile, con la Roma a tre punti dal quarto posto. Guai, però, a sottovalutare uno Slavia Praga che finora in Europa è stato devastante: 8 gol complessivi segnati contro Servette e Sheriff Tiraspol. Ma c’è di più: i biancorossi di Jindrich Trpisovsky non perdono da nove partite consecutive ed in campionato stanno tenendo il passo dei cugini dello Sparta, che hanno due punti in più. Mourinho dovrà fare a meno di Dybala, Renato Sanches, Pellegrini e Spinazzola: davanti giocheranno Lukaku ed El Shaarawy.

Come vedere Roma-Slavia Praga in diretta tv in chiaro e in streaming

Roma-Slavia Praga è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio Olimpico di Roma.

Il pronostico

Il livello dello Slavia Praga è superiore a quello degli avversari che la Roma ha affrontato finora ed è per questo che non sarà una partita semplice per la squadra di Mourinho, falcidiata dalle assenze. Crediamo che i capitolini possano spuntarla ugualmente ma a differenza di quanto accaduto nelle due gare precedenti si prospetta una gara molto equilibrata: le reti complessive potrebbero essere meno di quattro.

Le probabili formazioni di Roma-Slavia Praga

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, N’Dicka; Celik, Cristante, Paredes, Aouar, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku.

SLAVIA PRAGA (3-4-2-1): Mandous; Masopust, Holes, Ogbu; Doudera, Zafeiris, Dorley, Provod; Schranz, Jurecka; Tijani.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1