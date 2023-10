Eintracht Francoforte-HJK, Conference League: tv, formazioni, pronostici

Eintracht Francoforte-HJK è un match valido per la terza giornata dei gironi di Conference League: tv, streaming e pronostici

L’Eintrach Francoforte si appresta a giocarsi il doppio turno contro i finlandesi dell’HJK sapendo che, alla fine dei 180 minuti – ci mettiamo in mezzo anche la sfida di ritorno – potrebbe stappare al passaggio del turno, soprattutto se il Paok riuscirà a fare lo stesso contro gli scozzesi dell’Aberdeen. Il gruppo G di questa Europa League, insomma, si avvia verso quella che sembra una conclusione logica, con le due squadre favorite pronte ad andare avanti in questa manifestazione.

Troppo netto il divario in campo tra queste due formazioni: i tedeschi sono di un’altra pasta e inoltre arrivano a questo importante match che come detto potrebbe decidere le sorti del raggruppamento forti anche di una vittoria esterna in Bundesliga sul campo dell’Hoffenheim. Normale, e giusto dire quindi, che il Francoforte farà sua la partita anche perché, ed è un dato da sottolineare pure questo, l’HJK in Patria non sta nemmeno facendo bene: nelle ultime tre uscite infatti sono arrivate due sconfitte – e un pareggio – che danno l’idea delle difficoltà che la formazione ospite sta vivendo in questo momento. Difficoltà che faranno la differenza anche nella notte tedesca nella quale, i padroni di casa, non avranno nessun problema a prendersi vittoria e tre punti. Con l’obiettivo di replicare anche nel match di ritorno.

Come vedere Eintracht Francoforte-HJK in diretta tv in chiaro e in streaming

La gara Eintracht Francoforte-HJK, in programma giovedì alle 21:00 è valida per il terzo turno dei gironi di Conference League. Per quanto riguarda la possibilità di vedere il match in tv, poco è cambiato rispetto alla passata stagione. Le gare si potranno vedere su Sky Sport e su Dazn, entrambe infatti hanno i diritti della seconda manifestazione europea. In streaming, oltre che su Dazn ovviamente, la partita in questione si potrà seguire attraverso l’applicazione Sky Go oppure attraverso NowTv.

Il pronostico

La gara in terra tedesca è segnata: il finale è abbastanza scritto. Andando oltre, però, possiamo dire che il match potrebbe regalare almeno tre reti complessive e soprattutto si potrebbe pure sbloccare nella prima parte e pendere sin da subito verso il Francoforte. Insomma, tutto scritto.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-HJK

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Grahl; Tuta, Koch, Pacho; Buta, Skhiri, Larsson, Nkounkou; Chaibi, Knauff; Marmoush.

HJK (3-4-3): Ost; Tenho, Toivio, Peltola; Soiri, Lingman, Kanellopoulos, Hamalainen; Hostikka, Keskinen, Radulovic.



POSSIBILE RISULTATO: 3-1