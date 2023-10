Emma Raducanu la verità sull’addio: hanno rotto per questo motivo

Emma Raducanu, la tennista vuota il sacco e si mette a nudo. La verità sulla rottura e su quell’addio inaspettato.

Non è stata la prima e non sarà neanche l’ultima. Da che mondo è mondo, infatti, i campioni, soprattutto quelli precoci, vengono passati ai raggi X come se si volesse in qualche modo demolirli. Se ne dicono, su di loro, di tutti i colori, con il chiaro intento di infangarli e di spostare l’attenzione del pubblico altrove.

Emma Raducanu non ha fatto eccezione. L’aver vinto, a 18 anni appena, uno Slam importante come lo Us Open, l’ha esposta alle intemperie più disparate, alle bufere mediatiche più violente. Si è detto che non meritasse quella vittoria, che tutto fosse successo per puro caso. Che non avesse né il talento e né la stoffa per diventare una campionessa e che fosse più interessata agli sponsor e alla gloria che non al tennis. Eppure, nonostante il mare di critiche piovutole addosso, la tennista britannica non si è mai scoraggiata. La sua voglia di andare avanti ha forse vacillato, di tanto in tanto, ma alla fine la spugna non l’ha gettata ed è questo ciò che più conta.

Le difficoltà, tuttavia, non sono mancate. In primis perché dopo quel trionfo a New York non è più riuscita a distinguersi in nessun torneo. In secondo luogo perché la sua carriera è stata scandita da un “vizietto” che, sicuramente, le si è ritorto contro. Quello che le è valso, cioè, l’appellativo di mangia-allenatori.

Emma Raducanu, colpa delle troppe domande

La Raducanu, chi segue le sue gesta lo sa, ha cambiato un sacco di allenatori nel giro di pochi mesi. Sembra non riuscire a trovare pace con nessuno, come se non esistesse coach al mondo in grado di soddisfarla e valorizzarla. Ed è proprio di questo che, nelle scorse ore, ha parlato con la BBC.

“Faccio un sacco di domande ai miei allenatori – ha detto la regina dello Us Open 2021 – In certe occasioni non sono riusciti a stare al passo e probabilmente è finita per quello. Non puoi semplicemente dirmi cosa fare – ha aggiunto Emma – devi dirmi perché lo faccio, e poi lo faccio”. Un’allieva molto esigente, dunque, che attribuisce a questa sua insaziabile curiosità la causa della rottura con gli allenatori testati negli ultimi tempi.

L’ultimo ad averci provato è stato Sebastian Sachs, dal quale si è poi separato per divergenze di altra natura. In quel caso, secondo quanto riferito da Ubitennis, ci sarebbero stati dei problemi contrattuali. Non resta che capire, a questo punto, se ci sia ancora sulla piazza qualcuno disposto a tentare il tutto per tutto e capace di “conquistare” la giovane Emma.