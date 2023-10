Bayer Leverkusen-Qarabag è una partita valida per la terza giornata della fase a gironi di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, pronostici.

Il gruppo H ha già due “padroni” e questi sono proprio Bayer Leverkusen e Qarabag, che nelle prossime settimane si contenderanno il primo posto – e dunque la qualificazione agli ottavi senza dover passare dai playoff – nel doppio scontro diretto.

Entrambe hanno sei punti e sono ancora a punteggio pieno: sono bastate due giornate per scavare un solco tra loro e le altre due squadre, i norvegesi del Molde e gli svedesi dell’Hacken, fermi a quota zero punti. Stupisce relativamente il netto percorso dei tedeschi, che stanno volando anche in Bundesliga. In campionato il Bayer Leverkusen dopo otto turni è sempre primo in classifica: ad eccezione della sfida dell’Allianz Arena con il Bayern Monaco campione di Germania in carica (2-2), le ha vinte tutte. Sabato scorso Xabi Alonso e i suoi uomini hanno incamerato l’ennesimo successo, il sesto consecutivo, in casa dell’ostico Wolfsburg (1-2). Dell’ex Benfica Grimaldo il gol decisivo nella ripresa, anche se il migliore in campo è stato Frimpong, che oltre a siglare la rete del vantaggio iniziale ha servito anche l’assist per il terzino spagnolo.

Tutto è filato liscio anche in coppa, dove il Werkself ha prima strapazzato 4-0 l’Hacken e poi si è imposto di misura nella trasferta norvegese contro il Molde (1-2).

Massimo risultato con il minimo sforzo invece per il Qarabag, che si conferma una squadra con cui non è affatto semplice avere a che fare in campo continentale: gli azeri hanno battuto di misura sia il Molde che l’Hacken, tenendo in entrambe le occasioni la porta inviolata. Nel campionato azero la squadra di Gurban Gurbanov venerdì scorso ha interrotto una striscia di sei vittorie di fila, pareggiando 2-2 con il Turan Tovuz, ma rimane in vetta alla classifica della Premyer Liqasi, a pari punti (20) con lo Zirə.

Come vedere Bayer Leverkusen-Qarabag in diretta tv e in streaming

Bayer Leverkusen-Qarabag è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà alla BayArena di Leverkusen, in Germania. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol Europa su Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile vedere TSC-Friburgo anche su DAZN. La piattaforma streaming da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Il Leverkusen in questo momento sta scoppiando di salute e sembra davvero poter lottare per il titolo insieme alle grandi della Bundesliga. Xabi Alonso – che non dovrebbe esagerare con il turnover – otterrà verosimilmente un’altra vittoria, quella che con ogni probabilità gli consentirà di ipotecare il primo posto. Le reti complessive potrebbero essere almeno tre nel match della BayArena.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Qarabag

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Kossounou, Tah, Hincapié; Stanisic, Andrich, Amiri, Tella; Wirtz, Hlozek; Schick.

QARABAG (4-2-3-1): Lunyov; Silva, Guseynov, Medina, Cafarguliyev; Romao, Jankovic; Andrade, Benzia, Zoubir; Juninho.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1