Siviglia-Real Madrid, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

L’avventura di José Luis Mendilibar sulla panchina del Siviglia è già terminata. Molto breve ma anche intensa, se consideriamo che l’ormai ex allenatore del club andaluso – subentrato lo scorso marzo a Jorge Sampaoli – ha fatto in tempo a sollevare la settima Europa League della storia biancorossa, vinta a Budapest contro la Roma di José Mourinho.

A Mendilibar non è stato perdonato l’andamento troppo altalenante di questa prima parte di stagione, in cui il Siviglia ha vinto a malapena due partite, peraltro contro due squadre che lottano per non retrocedere come Las Palmas e Almeria. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il pareggio (2-2) di due settimane fa con il Rayo Vallecano, un match che Sergio Ramos e compagni hanno rischiato di perdere se non fosse stato per il gol di En-Nesyri in pieno recupero. Non è bastato, tuttavia, a Mendilibar per salvare la panchina: al suo posto ora c’è Diego Alonso, ex selezionatore dell’Uruguay. Lo attende un debutto di fuoco: pronti via e subito subito la sfida con il Real Madrid capolista.

I Blancos hanno smaltito in fretta la sconfitta nel derby con l’Atletico Madrid, l’unico passo falso della loro stagione finora, aggiudicandosi le successive quattro partite.

Nell’ultima uscita hanno travolto 4-0 il malcapitato Osasuna: protagonista assoluto il solito Jude Bellingham, capocannoniere della squadra con 8 reti (10 se teniamo conto anche dei gol realizzati in Champions League). Il centrocampista inglese sa fare praticamente tutto e il nuovo ruolo da trequartista cucitogli addosso da Carlo Ancelotti sembra calzargli a pennello. Per il tecnico italiano l’unico problema sono le assenze, specie in difesa, dove l’allenatore italiano spera di recuperare almeno Alaba, viste le defezioni di Nacho e Militao.

Come vedere Siviglia-Real Madrid in diretta tv e streaming

La sfida tra Siviglia e Real Madrid è valida per la decima giornata della Liga spagnola ed è in programma sabato alle 17:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Siviglia difficile da decifrare dopo il cambio di allenatore, anche se i problemi strutturali dei biancorossi non possono essere risolti da un giorno all’altro. Real Madrid ovviamente favorito ma viste le numerose assenze in difesa non è da escludere che subisca almeno un gol nella sfida del “Sanchez Pizjuan”.

Le probabili formazioni di Siviglia-Real Madrid

SIVIGLIA (4-2-3-1): Nyland; Jesus Navas, Badé, Sergio Ramos, Acuña; Sow, Rakitic; Lukébakio, Suso, Ocampos; En-Nesyri.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga; Tchouaméni, Kroos, Valverde; Bellingham; Vinícius Jr., Joselu.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2