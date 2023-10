Scandalo scommesse, Corona ospite alla Rai: quanto lo hanno pagato

Scandalo scommesse, tre ospitate nel giro di due settimane: la Rai non ha badato a spese, ecco quanto ha guadagnato Corona.

Prima Belve, poi Domenica in. Infine, Avanti Popolo. Fabrizio Corona sta saltando da un salotto televisivo all’altro con invidiabile disinvoltura, infischiandosene di quanti si chiedono se sia eticamente corretto pagare qualcuno per fare informazione. Soprattutto qualcuno che ha già avuto guai con la giustizia.

Ma Mamma Rai non ha resistito alla tentazione di invitare nei suoi studi l’ex re dei paparazzi, le cui rivelazioni dei giorni scorsi, come noto, hanno sollevato un polverone di dimensioni cosmiche. È stato lui a scoperchiare il vaso di Pandora e a svelare in anteprima i nomi dei giocatori coinvolti nel giro di scommesse illegali di cui tanto si sta parlando. La Procura di Torino sta ancora indagando, ma Corona assicura di avere ancora tanto da dire. E la Serie A, quindi, continua a tremare.

Sta di fatto che con questa storia Fabrizio è tornato alla ribalta. E ha anche macinato, perché no, un bel po’ di soldi. Già, perché la Rai lo ha pagato – e probabilmente continuerà a pagarlo – profumatamente, per avere la possibilità di ospitarlo in studio e di scucirgli qualche altra informazione. Riguardanti non solo lo scandalo calcioscommesse, ma di tutto un po’, essendo lui piuttosto informato sul mondo dei vip. Andiamo a scoprire, allora, quanto ha guadagnato finora Fabrizio Corona grazie alle ospitate televisive dell’ultimo mese.

Scandalo scommesse, Fabrizio Corona in tv: la Rai non bada a spese

Secondo quanto riportato dalla stampa nelle scorse ore, l’ex re dei paparazzi avrebbe messo in tasca 12mila euro per la prima ospitata, quella di Domenica In. Per farsi intervistare da Mara Venier, con la quale ha parlato, delle altre cose, della sua relazione con Belen Rodriguez, ha incassato la bellezza di 12mila euro.

Gliene sono stati corrisposti altrettanti per le “confessioni” alla corte di Francesca Fagnani, nel cui studio si è concentrato, invece, sulla storia con Nina Moric e sulla malattia del figlio Carlos. Di tutt’altro tenore l’intervista ad Avanti Popolo, che pur essendo stata la più attesa è stata anche la meno remunerativa. Per l’appuntamento con Nunzia De Girolamo, secondo quanto riportato dall’ufficio stampa Rai, Corona ha incassato “solo” tra gli 8 e i 10mila euro.

Calcoli alla mano, insomma, in un paio di settimane il controverso personaggio televisivo ha portato a casa la bellezza di 30mila euro. Decisamente troppo a detta di molti, incluso il deputato Angelo Bonelli, che ha garantito che depositerà un’interrogazione urgente per capire se “la Rai ritiene che questo sia un modello da proporre?”.