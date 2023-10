Sinner, Coppa Davis a rischio: potrebbe prendere il suo posto

Sinner, dopo la polemica esplosa per via della sua assenza a Torino ci mancava solo questa: la decisione è nelle mani di Volandri.

La polemica esplosa nel momento in cui è stato annunciato che non avrebbe partecipato alla fase a gironi della Coppa Davis si è, finalmente, placata. O così almeno sembrerebbe. E ce lo auguriamo, d’altra parte, dal momento che a questo punto sarebbe di gran lunga più costruttivo volgere lo sguardo al futuro e alle attesissime Finals.

Jannik Sinner ha garantito che ci sarà. Che stavolta non ci saranno impedimenti di nessun genere e che potrà dare man forte, di conseguenza, ai suoi compagni di squadra. Quei compagni che in ogni caso, a dispetto dell’assenza del numero 1 d’Italia e di Matteo Berrettini, sono riusciti a difendersi alla grande e a conquistare l’accesso all’ultimo atto della storica competizione a squadre. Peccato solo che, nelle scorse ore, una possibile “minaccia” si sia fatta strada in questo idilliaco quadretto. Una minaccia che rischia di mandare tutto a monte e di costringere i sostenitori della Nazionale azzurra a stravolgere ancora una volta i propri piani.

Già, perché sembra proprio che Sinner potrebbe non esserci, alle Finals che si giocheranno a Malaga dal 21 al 26 novembre prossimi. L’indiscrezione è circolata nelle ultime ore e si attende, a questo punto, solo l’ufficialità. La decisione, in ogni caso, è ancora una volta nelle sue mani, in quelle del capitano Filippo Volandri, che alla vigilia della fase a gironi era finito nel mirino per via della mancata convocazione di Fabio Fognini.

Sinner, che batosta: “Volandri è indeciso”

La notizia bomba è arrivata, come un fulmine a ciel sereno, durante l’ultima edizione di Tennis & Friends – Salute e Sport, la tre giorni a tema che si è svolta nei giorni scorsi al Foro Italico e che si ripropone di promuovere i corretti stili di vita e l’importanza della prevenzione.

Tantissimi vip, per l’occasione, hanno raggiunto Roma, nella speranza che dare il buon esempio possa essere funzionale alla sensibilizzazione del pubblico. C’erano tanti campioni dello sport, come ad esempio il karateka azzurro Luigi Busà, che alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha vinto la medaglia d’oro. E c’erano, poi, tanti campioni dello spettacolo: Paolo Bonolis, Edoardo Leo, Jimmy Ghione e Sebastiano Somma. Ha risposto presente all’appello anche Rosario Fiorello, appassionatissimo di tennis, che non ha resistito alla tentazione di commentare le ultime vicende riguardanti il suo sport del cuore.

“A me piace – ha detto lo showman, come riferisce il Corriere dello Sport – mettere in difficoltà il mister (si riferiva a Volandri, ndr), ma lui non mi considerava. Le mie prove sono state abbastanza positive. Lui non è stato mai convinto del mio tennis ma ora si sarà ricreduto perché il mio gioco mi sta dando tante soddisfazioni. Avevo qualche problema sotto rete, ma allenandomi ho aggiustato questi difetti. Sul rovescio da bimane sono diventato monomane. Adesso Volandri è indeciso tra me e Sinner!“. Un siparietto tutto da ridere, insomma, perfetto per smorzare la tensione dopo settimane di polemiche accesissime.