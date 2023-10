Ecuador-Colombia, qualificazioni Mondiali: formazioni, pronostici

Ecuador-Colombia è una gara valida per il girone sudamericano di qualificazione ai prossimi Mondiali: pronostici e probabili formazioni

Cinque punti dopo tre giornate e terzo posto in classifica momentaneo per la Colombia, che ovviamente non dovrebbe avere chissà quali particolari problemi a prendersi una qualificazione al prossimo Mondiale. La squadra ospite, però, dopo un avvio importante, adesso è impegnata sul difficile campo dell’Ecuador. Uscire indenni manderebbe un segnale importante.

Tre punti in altrettante uscite invece per i padroni di casa, frutto di una sconfitta e di due vittorie. L’Ecuador ha già scontato i tre punti di penalizzazione e sogna il sorpasso. Difficile, senza dubbio, contro una Colombia che ha in rosa elementi di assoluto valore che possono fare la differenza. Parliamoci chiaro, comunque: alla fine di queste qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026 entrambe le squadre dovrebbero riuscire a staccare il pass per la qualificazione. E nulla, ma poco, passa da questo match che è valido solamente per la quarta giornata. E siccome come detto si affrontano due formazioni forti guidate in maniera assai importante in panchina, diciamo che questa sfida può realmente finire in pareggio. Con entrambe a segno, ovviamente.

Come vedere Ecuador-Colombia in diretta tv o in streaming

La partita Ecuador-Colombia, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 che si giocherà mercoledì 18 ottobre all’1:30, non avrà una copertura televisiva in Italia. La gara in programma stanotte quindi non sarà possibile seguirla né in diretta tv e nemmeno in streaming. A differenza di quanto succedeva fino a qualche tempo fa quando le partite delle qualificazioni verso Qatar 2022 era visibili, in maniera gratuita, su ComoTv.

Il pronostico

Un pareggio che potrebbe fare felici tutti. Un pareggio che sarebbe sicuramente accolto con maggiore soddisfazione dalla Colombia ma che farebbe sorridere anche l’Ecuador che piazzerebbe quello che sarebbe il terzo risultato utile di fila. Gara da almeno una rete per squadra che sembra davvero essere ben indirizzata in questa maniera.

Le probabili formazioni di Ecuador-Colombia

ECUADOR (4-5-1): Ramirez; Torres, Pacho, Hincapie, Chavez; Ortiz, M. Caicedo; Paez, Cifuentes, Valencia; K. Rodriguez.

COLOMBIA (4-2-3-1): Montero; Arias, Cuesta, Sanchez, Fabra; Uribe, Barrios; Sinisterra, J. Rodriguez, Diaz; Borre.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1