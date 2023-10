Inghilterra-Italia, qualificazioni Euro 2024: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Inghilterra-Italia è un match dell’ottava giornata del gruppo C di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca martedì alle 20:45: tv, formazioni, pronostici.

L’Italia torna a calpestare il “sacro prato” di Wembley a distanza di poco più di due anni da una delle imprese più memorabili della sua storia: la vittoria dell’Europeo contro gli inglesi padroni di casa, battuti ai calci di rigore.

Da quel giorno però di cose ne sono successe parecchie, come ad esempio la mancata qualificazione degli azzurri ai campionati del mondo di Qatar 2022, flop che ha un po’ contribuito ad offuscare quell’incredibile trionfo. Oggi il commissario tecnico della nazionale non è più Roberto Mancini, dimessosi lo scorso agosto, ma Luciano Spalletti. L’ex allenatore del Napoli ha il compito di traghettare l’Italia all’Europeo tedesco, dove bisognerà difendere il titolo conquistato nel 2021. Il percorso per arrivare in Germania si è tuttavia rivelato più complicato del previsto, soprattutto a causa della sconfitta all’esordio con l’Inghilterra – la nazionale dei Tre Leoni si è presa la rivincita lo scorso marzo a Napoli, in una partita meno equilibrata di quanto non abbia detto il risultato finale (1-2) – e del pareggio con la Macedonia del Nord (1-1) dello scorso settembre.

Mentre agli uomini di Gareth Southgate, primi da soli a quota 13 punti, basta un pareggio per qualificarsi, l’Italia si giocherà la seconda piazza con l’Ucraina.

L’attuale classifica vede azzurri e ucraini a pari punti (10) ma l’Italia ha una partita in meno rispetto agli uomini di Rebrov. E l’obiettivo è arrivare allo scontro diretto di novembre a Leverkusen con un vantaggio consistente. Spalletti intanto sabato ha ottenuto il suo secondo successo da c.t. nel match contro Malta, travolta 4-0 a Bari nonostante l’atmosfera pesante per lo scandalo scommesse, che ha coinvolto Tonali e Zaniolo. L’Inghilterra invece reduce dall’amichevole con l’Australia, piegata 1-0 grazie a un gol di Watkins. Southgate schiererà la miglior formazione possibile: l’unica assenza di rilievo è quella di Saka. Cambia Spalletti rispetto alla gara con Malta: dal 1′ vedremo Scamacca, Frattesi e Di Lorenzo.

Come vedere Inghilterra-Italia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Inghilterra e Italia è in programma martedì alle 20:45 al Wembley Stadium di Londra, in Inghilterra. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1. Il match sarà visibile anche in streaming, gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’app, mentre da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

Dalla finale degli Europei Italia e Inghilterra si sono affrontate altre tre volte: il bilancio per ora sorride gli azzurri, la cui unica sconfitta è quella di marzo. Spalletti l’ha definito il primo vero esame e non sarebbe male tornare con almeno un punto in tasca in ottica qualificazione diretta (gli azzurri sono già certi di giocare gli spareggi). Fermare l’attacco inglese, che può contare su un Bellingham in grande spolvero, però sarà davvero complicato: ipotizziamo una vittoria inglese ed almeno due gol complessivi. Anche l’Italia, tuttavia, riuscirà verosimilmente ad andare a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Italia

INGHILTERRA (4-2-3-1): Ramsdale; Walker, Stones, Colwill, Trippier; Henderson, Rice; Maddison, Bellingham, Grealish; Kane.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Berardi, Scamacca, Raspadori.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1