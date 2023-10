Italia-Malta è un match della settima giornata del gruppo C di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca sabato alle 20:45: tv, formazioni, pronostici.

Nella sfida contro l’Ucraina, un mese fa, si è vista – anche se soltanto a sprazzi – quella che potrebbe diventare la “nuova” Italia di Luciano Spalletti.

Dopo il debutto incerto contro la Macedonia del Nord – l’inatteso pareggio di Skopje rischia di complicare il cammino degli azzurri verso Germania 2024 – il commissario tecnico, subentrato al dimissionario Mancini lo scorso agosto, ha ottenuto un successo preziosissimo contro la più accreditata rivale per il secondo posto, piegata 2-1 a San Siro. Una partita decisa dalla doppietta di Frattesi ma che ha messo in mostra le prime novità dal punto di vista tattico, con l’Italia che ha dominato il possesso per quasi tutto il primo tempo attraverso una manovra avvolgente e rapida. La vittoria con gli ucraini ha permesso a Spalletti e i suoi uomini di raggiungere in classifica proprio la selezione di Serhij Rebrov a quota 7 punti. E la classifica del gruppo al momento vede tre squadre (Italia, Ucraina e Macedonia del Nord) condividere la seconda piazza, le altre due invece (Inghilterra e Malta) hanno ormai poco da dire: gli inglesi, che guardano tutti dall’altro verso il basso, sono ad un passo dalla qualificazione; Malta è praticamente spacciata dopo aver incassato solo sconfitte. L’Italia, tuttavia, ha una gara in meno rispetto ad Ucraina e Macedonia del Nord, essendo stata impegnata nella Final Four di Nations League lo scorso giugno.

Tonali e Zaniolo hanno lasciato il ritiro

Nelle due gare di ottobre l’Italia deve obbligatoriamente battere il fanalino di coda Malta al San Nicola di Bari, per poi provare a portare via punti dalla trasferta proibitiva di Wembley.

La gara con la selezione guidata dall’ex centrocampista del Chievo Michele Marcolini è una sorta di prova generale prima del big match con gli inglesi, che a marzo si presero una piccola “rivincita” della finale dell’ultimo Europeo espugnando 2-1 il “Maradona” di Napoli. Malta finora ha segnato un solo gol in 5 partite (contro la Macedonia del Nord), subendone al tempo stesso 11: ha perso con più di due reti di scarto solo con l’Inghilterra, che ha giugno l’ha travolta 4-0. L’Italia invece si limitò a segnarne due (0-2) a Ta’ Qali, grazie alle marcature dell’oriundo Retegui e di Pessina. La vigilia del match è stata turbata dalla vicenda scommesse che ha coinvolto Tonali e Zaniolo. Entrambi hanno già lasciato il ritiro di Coverciano dopo essere stati sentiti dalle forze dell’ordine e sono stati “sostituiti” da Ricci e Politano. Spalletti confermerà il 4-3-3, con Raspadori nuovamente nelle vesti di falso nueve al posto dell’infortunato Immobile: ai suoi lati il rientrante Berardi e Kean. In mezzo spazio a Barella, Locatelli e Frattesi, mentre in difesa i due centrali saranno Mancini e Bastoni. Dall’altro lato, Marcolini sceglierà un abbottonato 3-5-2: l’unico dubbio è davanti, dove si contendono una maglia Satariano e Nwoko.

La vittoria dell’Italia, così com’è avvenuto negli ultimi cinque precedenti contro Malta, non sembra essere in discussione. Crediamo tuttavia che gli azzurri, nonostante l’assenza di un cannoniere vero e proprio al centro del tridente offensivo, possano essere più più prolifici rispetto all’ultimo match, arrivando a segnare almeno tre gol.

Le probabili formazioni di Italia-Malta

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Berardi, Raspadori, Kean.

MALTA (3-5-2): Bonello; Muscat, S. Borg, J. Borg; J. Mbong, Yankam, Guillaumier, N. Muscat, Corbalan; Jones, Satariano.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0