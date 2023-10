Irlanda del Nord-Slovenia, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Irlanda del Nord-Slovenia è un match valido per l’ottava giornata del gruppo H di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca martedì alle 20:45: pronostici.

Delle cinque già ottenute da quando sono iniziate le qualificazioni a Germania 2024 quella conquistata lo scorso sabato nello scontro diretto con la Finlandia è stata senz’altro la più importante. Trascinata da uno scatenato Benjamin Sesko, autore di una doppietta, la Slovenia ha spazzato via gli scandinavi (3-0), vendicando la sconfitta dell’andata e facendo un passo probabilmente decisivo verso il prossimo Europeo.

La selezione di Matjaz Kek, che non partecipa alla fase finale di una rassegna continentale dall’edizione del 2000 (Belgio e Olanda), ora ha quattro punti di vantaggio sulla coppia Finlandia-Kazakistan, due rappresentative che in questo turno si toglieranno tra l’altro punti a vicenda. La Slovenia è a quota 16 insieme alla Danimarca ma è momentaneamente davanti grazie alla miglior differenza reti. L’obiettivo non è lontanissimo, ma la sensazione è che tutto dipenderà dalle prossime due gare: prima dello scontro diretto con i danesi, c’è la gara di Belfast contro l’Irlanda del Nord, ormai fuori dai giochi – i britannici sono ultimi a quota 6 punti e non possono più arrivare tra le prime due – ma sempre insidiosa, soprattutto quando la si affronta davanti al proprio pubblico (e l’Italia ne sa qualcosa).

Certo, i nordirlandesi potrebbero ancora sperare in un posto negli spareggi ma è un’ipotesi al momento alquanto remota.

In ogni caso sabato scorso sono tornati a vincere, non lo facevano dallo scorso marzo ma contro la modesta selezione di San Marino i tre punti erano praticamente tassativi. Di Smyth, Magennis e McMenamin le reti che hanno travolto i sammarinesi e regalato un sorriso al commissario tecnico Michael O’Neill dopo ben cinque sconfitte consecutive.

Come vedere Irlanda del Nord-Slovenia in diretta tv e in streaming

Irlanda del Nord-Slovenia è in programma martedì alle 20:45 e si giocherà al Windsor Park di Belfast, in Irlanda del Nord. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Slovenia vanta il miglior attacco del girone con 16 gol segnati, di cui quattro li ha rifilati lo scorso settembre proprio all’Irlanda del Nord in un pirotecnico 4-2. Stavolta sarà più complicato portare via i tre punti da un campo difficile come quello di Belfast, soprattutto con un Sesko a mezzo servizio per via del colpo alla testa preso durante la gara con la Finlandia. La Slovenia in ogni caso dovrebbe evitare la sconfitta in una gara in cui con ogni probabilità le reti complessive saranno almeno due.

Le probabili formazioni di Irlanda del Nord-Slovenia

IRLANDA DEL NORD (4-3-3): Peacock-Farrell; Hume, Ballard, Evans, Lewis; Saville, S. Charles, Thompson; Smyth, Magennis, Taylor.

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Bijol, Blazic, Janza; Mlakar, Elsnik, Gnezda Cerin, Stojanovic; Sporar, Sesko.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2