Irlanda del Nord-San Marino, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Irlanda del Nord-San Marino è un match valido per la settima giornata del gruppo H di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca sabato alle 15:00: pronostici.

Match che ha davvero poco da dire, quello tra Irlanda del Nord e San Marino. Si tratta di due selezioni che, nonostante le partite da giocare siano ancora quattro, non hanno più possibilità di rientrare nella corsa per i primi due posti nel gruppo H, finora uno dei più equilibrati ed incerti. San Marino, sconfitta sei volte su sei, è già fuori aritmeticamente: la matematica invece non condanna i britannici, ma le speranze sono ormai al lumicino.

La selezione di Michael O’Neill ha totalizzato a malapena 3 punti in un girone in cui, oltre alla Danimarca, non c’erano certo nazionali irresistibili. E le cinque sconfitte consecutive dopo lo scontato successo all’esordio con San Marino, battuto 2-0 a domicilio, confermano il momento difficile di una rappresentativa che non è più riuscita a raggiungere i livelli di qualche anno fa: nel 2016 si qualificò per la prima volta alla fase finale di un campionato europeo, quello organizzato dalla Francia. Escludendo la sfida con la modestissima selezione sammarinese, l’Irlanda del Nord ha segnato solamente due gol in cinque partite, entrambi realizzati nel pirotecnico match con la Slovenia (4-2). Per il resto solo ed esclusivamente sconfitte di misura (Finlandia, Danimarca e per ben due volte Kazakistan), con gli uomini di O’Neill incapaci di bucare la difesa avversaria.

Potrebbe esserci un’inversione di tendenza nel match di Windsor Park contro San Marino: nessuna squadra, infatti, ha incassato più gol (21) in queste qualificazioni.

L’obiettivo della selezione guidata da Fabrizio Costantini è ovviamente quello di provare a limitare il più possibile i danni. Finora Vitaioli e compagni ci sono riusciti nelle partite con Slovenia e Irlanda del Nord, perdendo “solo” con due reti di scarto. Più difficile che tornino a segnare un gol: l’ultimo realizzato in un match ufficiale risale al 2021 contro la Polonia.

Come vedere Irlanda del Nord-San Marino in diretta tv e in streaming

La sfida tra Irlanda del Nord e San Marino è in programma sabato alle 15:00 e si giocherà al Windsor Park di Belfast, in Irlanda del Nord. Sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 255). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Irlanda del Nord tornerà verosimilmente al successo dopo aver incassato cinque sconfitte di fila ma i tre punti serviranno sostanzialmente a poco, visto che la qualificazione è ormai sfumata. I nordirlandesi segneranno con ogni probabilità dai due ai quattro gol, terminando in vantaggio entrambi i tempi di gioco.

Le probabili formazioni di Irlanda del Nord-San Marino

IRLANDA DEL NORD (4-4-2): Peacock-Farrell; Hume, Evans, McNair, Lewis; McMenamin, S. Charles, Saville, Kennedy; D. Charles, Washington.

SAN MARINO (5-3-2): Benedettini; D’Addario, Franciosi, Di Maio, Rossi, Palazzi; Battistini, Golinucci, Mularoni; Lazzari, Vitaioli.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0