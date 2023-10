Napoli senza pace: “Rudi Garcia ha mentito”

Napoli senza pace: Rudi Garcia avrebbe mentito su una vicenda esplosa nelle scorse settimane. La verità arriva in diretta

Il momento del Napoli non è quello dei più semplici. No, proprio non lo è. Una escalation di situazioni che potrebbero portare anche all’esonero di Rudi Garcia. Che non sta vivendo ore semplici, nonostante al momento molti tesserati siano in giro per rispondere alle varie convocazioni delle nazionali. Diciamo che gli azzurri hanno vissuto momenti migliori, e non tantissimo tempo fa.

Bene, oltre l’esonero di Garcia, nelle scorse settimane è esploso prima il caso Osimhen, con una presa di posizione del proprio agente per un video pubblicato su Tik Tok. Poi quello di Mario Rui, con le parole del proprio agente, Giuffredi. Lo stesso, poi, dopo le parole di Garcia che gli ha risposto in conferenza stampa, ha parlato in esclusiva a Tvplay.it, spiegando le cose in questo modo.

Napoli senza pace, le parole di Giuffedi

“Garcia ha inventato tutte nelle sue dichiarazioni, parlando del rapporto tra me e Mario Rui. Mi spiego. Primo: ha sbagliato totalmente a coinvolgere il calciatore. Mario Rui andava tenuto fuori. Se Garcia ha voluto esporre il giocatore come ha fatto, doveva portarlo in conferenza e far dire a lui quanto ha esposto sul nostro rapporto, senza inventare nulla di sana pianta”. Finita qui? Macché, l’agente ha rincarato la dose.

“Io non ho mai visto un allenatore provare a metter contro il suo assistito al suo agente. Ha commesso un grave errore: Mario Rui è uno dei miei primi giocatori, lo seguo da 13 anni, fa parte della mia famiglia personale. Se la tua intenzione era mettere me contro il giocatore ha completamente sbagliato bersaglio. Ha mentito perché oggi sto replicando ed il mio calciatore non mi ha certo impedito di rilasciare questa intervista”. Insomma, situazione tesissima in casa Napoli. Con giorni caldissimi che potrebbero davvero portare ad un addio anticipato.