I pronostici di mercoledì 11 ottobre: Serie C, National, Coppa di Turchia

I pronostici di mercoledì 11 ottobre: in attesa delle partite delle nazionali, si gioca in Serie C, National e Coppa di Turchia.

Domani iniziano le partite di qualificazione agli Europei del 2024, nel frattempo oggi scendono in campo Serie C, National, Coppa di Turchia e altre competizioni minori.

In Serie C ci sono due recuperi: il Messina dovrebbe evitare la sconfitta contro la Casertana in una partita in cui le emozioni non dovrebbero essere tante. Diverso il discorso per il sempre spettacolare Pescara di Zeman, che proverà a confermare l’ottimo avvio di stagione sul campo del Pineto.

Pronostici altre partite

Tra le partite da almeno tre gol occhio a Dijon-Epinal nel National francese e alle partite di coppa in Spagna, Turchia e Repubblica Ceca: Nazilli Belediyespor-Kalecik, Sparta Kolin-Bohemians Prague 1905 e CD Ceuta 6 de Junio-CD Bunol.

Vincenti

• CD Bunol (in CD Ceuta 6 de Junio-CD Bunol, Coppa del Re, ore 21:00)

• Dijon (in Dijon-Epinal, National, ore 21:00)

• Nimes (in Marignane Gignac FC-Nimes, National, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Nazilli Belediyespor-Kalecik, Coppa di Turchia, ore 15:30

• Sparta Kolin-Bohemians 1905, Coppa Repubblica Ceca, ore 15:30

• Pineto-Pescara, Serie C, ore 20:45

• CD Ceuta 6 de Junio-CD Bunol, Coppa del Re, ore 21:00

• Dijon-Epinal, National, ore 21:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Pineto-Pescara, Serie C, ore 20:45

Il “clamoroso”

Pescara vincente e almeno un gol per squadra (in Pineto-Pescara, Serie C, ore 20:45)