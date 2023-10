Colombia-Uruguay, qualificazioni Mondiali: formazioni, pronostici

Colombia-Uruguay è una gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Come vedere la partita, pronostici e probabili formazioni

Quella che scatta in questa settimana è la terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali delle squadre sudamericane. Una giornata che forse qualche segnale lo potrebbe mandare, anche se oggettivamente, per un quadro completo, visto che da quelle parti si giocano diciotto partite con sfide di andata e ritorno, è ancora presto.

Di certo uno dei match più attesi è quello tra Colombia e Uruguay, due nazionali che al momento sarebbero dentro nel 2026. I padroni di casa in due match hanno conquistato quattro punti, gli ospiti invece uno in meno, visto che ci arrivano dopo una vittoria e una sconfitta. C’è un bel particolare che esce fuori: la Colombia ha segnato un solo gol e non ne ha subito nemmeno uno; l’Uruguay invece ne ha fatti 4 prendendone 3. Insomma, una squadra tatticamente sembra essere messa meglio, l’altra invece qualcosa, per forza di cose, dovrebbe migliorare. Ma di tempo come sappiamo ce n’è poco per i vari selezionatori tecnici.

La sfida vede per forza di cose favoriti i padroni di casa anche se, negli ultimi cinque incroci, solamente una volta la Colombia ha vinto e per giunta lo ha fatto solamente ai calci di rigore. Però questa volta, anche per via della profonda rivoluzione dentro gli ospiti, il risultato potrebbe sorridere alla truppa guidata dall’argentino Lorenzo.

Come vedere Colombia-Uruguay in diretta tv o in streaming

La partita Colombia-Uruguay, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 che si giocherà giovedì 12 ottobre alle 22:30, non avrà una copertura televisiva in Italia. La gara in programma stanotte quindi non sarà possibile seguirla né in diretta tv e nemmeno in streaming. A differenza di quanto succedeva fino a qualche tempo fa quando le partite delle qualificazioni verso Qatar 2022 era visibili, in maniera gratuita, su ComoTv.

Il pronostico

Leggermente favorita la Colombia, come spiegato prima. I padroni di casa che sono avanti pure di un punto in classifica, vedono la possibilità di allungare e mettere fieno in cascina per quelli che saranno i momenti difficili. La formazione di Lorenzo al momento vive un migliore momento di forma, anche sotto l’aspetto mentale, e potrebbe riuscire nel colpo.

Le probabili formazioni di Colombia-Uruguay

COLOMBIA (4-3-3): Vargas; Arias, Sanchez, Cuesta, Machado; Uribe, Rodriguez, Barrios; Sinisterra, Borre, Diaz.

URUGUAY (4-2-3-1): Rochet; Araujo, Vina, Caceres, Piquerez; Valverde, Ugarte; Canobbio, De La Cruz, Pellistri; Nunez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1