Albania-Repubblica Ceca, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Albania-Repubblica Ceca è un match valido per la settima giornata del gruppo E di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca giovedì alle 20:45: pronostici.

Il gruppo E è in assoluto uno dei più equilibrati: quattro squadre su cinque possono ancora ambire alla qualificazione all’Europeo di Germania a circa un mese dai primi verdetti. Fuori dai giochi solo le Isole Faroe, che saranno matematicamente escluse in caso di sconfitta oppure di vittoria della Repubblica Ceca in Albania.

Stanno sognando ad occhi aperti invece gli albanesi, primi in classifica da soli a quota 10 punti. La selezione guidata dal commissario tecnico Sylvinho ed in cui militano diverse conoscenze del calcio italiano ha raggiunto la doppia cifra grazie allo strepitoso successo ottenuto un mese fa contro la Polonia, la grande delusione (finora) di questo raggruppamento. Polacchi battuti (2-0) dai gol di Asani e Daku e qualificazione più vicina: l’Albania punta tutte le sue fiches sulla gara con i cechi, perché in caso di vittoria nelle ultime giornate poi affrontare le due selezioni meno competitive, Isole Faroe e Moldavia. La Repubblica Ceca ha due punti in meno delle Shqiponjat, contro le quali non è andata oltre un pareggio (1-1) lo scorso 7 settembre. È stata così raggiunta dalla sorprendente Moldavia, che qualche giorno dopo si è imposta di misura sulle Faroe.

La nazionale allenata da Jaroslav Silhavy ha una gara in meno rispetto alle altre ma deve guardarsi le spalle dalla Polonia, con cui giocherà uno scontro diretto potenzialmente decisivo a metà novembre.

L’Albania, che davanti al proprio pubblico non perde dal giugno 2022, punterà ancora sulla coppia formata da Cikalleshi e Uzuni, ma Sylvinho confida molto pure in Bajrami e Asllani, che giocano rispettivamente nel Sassuolo e nell’Inter. Dall’altro lato, Silhavy ha deciso di convocare ugualmente l’attaccante del Borussia Monchengladbach Cvancara, che nonostante non fosse al meglio. Ancora infortunato l’ex romanista Schick.

Come vedere Albania-Repubblica Ceca in diretta tv e in streaming

Albania-Repubblica Ceca è in programma giovedì alle 20:45 e si giocherà all’Air Albania Stadium di Tirana, in Albania. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Imbattuta davanti al proprio pubblico, l’Albania ha tutto per evitare la sconfitta contro una Repubblica Ceca che non andrà a Tirana a giocare per il pareggio, vista la posizione di classifica. Ci aspettiamo un match molto equilibrato e tirato come quello dell’andata, in cui verosimilmente andranno a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Albania-Repubblica Ceca

ALBANIA (4-4-2): Berisha; Hysaj, Veseli, Djimsiti, Mitaj; Ramadani, Asani, Bajrami, Asllani; Cikalleshi, Seferi.

REPUBBLICA CECA (3-4-3): Pavlenka; Holes, Brabec, Krejci; Coufal, Soucek, Sadilek, Provod; Cerny, Cvancara, Kuchta.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1