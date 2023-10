Tennis, lo scollo a cuore è micidiale: décolleté a tutto schermo

Tennis, lo scollo a cuore ha fatto una vera e propria strage sui social: impossibile resistere ad un panorama simile.

Gli appassionati di tennis hanno ormai imparato a conoscerla e apprezzarla, lasciandosi conquistare dal suo fascino sensazionale. Uno charme che ha fatto breccia anche nel cuore di uno dei tennisti più promettenti della sua generazione, celebre per essersi spinti fino alla 13esima posizione della classifica internazionale. Stiamo parlando di Nick Kyrgios, che lo scorso anno ha ritrovato l’amore dopo aver affrontato diversi alti e bassi.

Il suo talento gli ha permesso di farsi strada nel mondo del tennis, guadagnando una fama mondiale. Classe 1995, Nick Kyrgios è famoso per essere uno dei giocatori di maggior talento della sua generazione. Nel corso della sua carriera si è aggiudicato la vittoria di 7 titoli ATP, entrando nell’olimpo degli atleti più seguiti e chiacchierati degli ultimi anni.

Ma oltre ai successi in campo, Kyrgios ha attirato l’attenzione dei tifosi anche per le difficoltà affrontate in tempi recenti. Nel 2020, infatti, il campione ha confessato di essersi ritrovato a fare i conti con la depressione e di aver pensato di abbandonare lo sport. Nick ha dovuto lottare contro le dipendenze e l’autolesionismo, rischiando di vedere sfumare la sua stessa carriera. L’incontro con Costeen Hatzi, però, ha portato una svolta nella sua vita.

Tennis, Costeen Hatzi

Il tennista ha reso nota la sua relazione un anno fa, ringraziando la fidanzata per il suo supporto e spiegando quanto l’influenza di Costeen sia stata positiva per lui. Ma chi è la giovane donna che ha conquistato il giocatore australiano? Hatzi, ormai, gode di una notevole popolarità sui social.

L’ufficializzazione della sua storia con Kyriogs le ha permesso di raggiungere una certa notorietà, certo, ma già da prima di legarsi al tennista Costeen è sempre stata molto attiva online, affermandosi come blogger e dedicandosi ad un’attività tutta sua: il brand di arredamento Casa Amor Interiors.

Sembrerebbe proprio che i due si siano conosciuti grazie alla sua azienda. La frequentazione tra Nick e Costeen avrebbe avuto inizio a novembre 2021. Oggi la meravigliosa influencer è la fan numero uno del tennista, sempre pronta a supportarlo tra un match e l’altro. In poco tempo, è diventata una delle wag più amate e seguite dagli appassionati di tennis, che ormai hanno perso la testa per lei.

Il suo fascino, infatti, non è mai passato inosservato. Capelli castani, sguardo profondo, fisico da urlo e una bellezza da togliere il fiato: la blogger non si è limitata a conquistare Kyrgios, ma ha fatto una vera e propria strage di cuori sui social. E con l’ultimo scatto apparso sul suo profilo, è tornata a far sognare i fan (che, ovviamente, non hanno potuto fare a meno di soffermarsi sulla suo scollatura generosa). Costeen è sempre meravigliosa.