Monica Bertini si “sdoppia”: riflesso e primo piano stregano i fan

Monica Bertini, l’amatissima conduttrice si “sdoppia” e manda i fan in delirio: lo scatto ha stregato tutti.

Gli appassionati di calcio, ormai, hanno perso la testa per lei. Giornalista e conduttrice, volto della trasmissione Pressing, Monica Bertini ha fatto breccia nel cuore di moltissimi spettatori, i quali la seguono con dedizione non solo sul piccolo schermo ma anche sui social. Qui si è affermata come una vera e propria diva, facendo colpo su una marea di utenti con i suoi scatti sensazionali.

Nel corso della sua carriera, Monica Bertini si è dedicata alla conduzione di diversi programmi sportivi facendosi sempre notare per la sua professionalità e bravura, ma anche per il suo irresistibile fascino. Dopo aver mosso i primi passi nel settore del giornalismo, ha debuttato a Sportitalia, per poi passare a Sky Sport. La consacrazione, per lei, è arrivata con l’approdo a Mediaset.

Scelta per condurre Sport Mediaset, ha raggiunto una notevole popolarità prendendo parte anche a programmi come Balalaika – Dalla Russia col pallone, Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco e Mai dire Mondiali FIFA. Dal 2021 è al timone di Pressing e sono sempre di più gli spettatori che la amano e seguono costantemente per rimanere aggiornati sul mondo del calcio.

Monica Bertini conquista tutti in total black: un'”opera d’arte” allo specchio

Come affermato in precedenza, il successo della conduttrice non si ferma al piccolo schermo. Monica Bertini può vantare un notevole seguito anche sui social e, in particolare, su Instagram. Lei stessa è molto attiva online e ogni giorno si rivolge ai follower mostrandosi nella sua vita quotidiana, tra impegni lavorativi, eventi e momenti di svago. L’ultimo post apparso sul su profilo è stato molto apprezzato dai fan.

In una mise total black, la Bertini ha lasciato i seguaci a bocca aperta nello scatto in cui è possibile vederla mentre posa in tutta la sua grazia davanti ad uno specchio. La giornalista indossa un elegante top abbinato ad un paio di pantaloni che le calzano proprio a pennello. Impossibile, per gli ammiratori, non soffermarsi la sua silhouette.

Nella foto, Monica guarda dritto nell’obiettivo con un sorriso raggiante che deve aver fatto sciogliere molti utenti. Nella didascalia del post, la conduttrice ci ha tenuto a ringraziare il brand Testoni per la “piacevolissima serata” trascorsa. Tra i commenti, sono tantissimi i complimenti dei fan rimasti stregati dalla sua bellezza: “Sei sempre la più grande opera d’arte del mondo” è stata la risposta di un follower, al quale in molti hanno fatto eco.