Tennis, riflesso irresistibile: la maglia bianca e quella sorpresa piccante

Tennis, il riflesso è a dir poco irresistibile: con quella t-shirt trasparente addosso, ha fatto una vera e propria strage di cuori.

Il suo charme non è mai passato inosservato e, nel corso degli anni, i tifosi hanno imparato a conoscerla e apprezzarla non solo per le sue doti in campo. Sui social, infatti, il suo seguito aumenta giorno dopo giorno e il merito è tutto degli scatti mozzafiato che condivide: resisterle è veramente impossibile e i suoi follower sono abituati a rifarsi gli occhi davanti alle sue foto sensazionali.

Con l’ultima immagine apparsa sul suo profilo Instagram ha lasciato tutti a bocca aperta. Un selfie allo specchio in cui la meravigliosa Monica Kilnarova sfoggia uno dei suoi look mozzafiato. L’atleta, ormai, è lanciatissima sui social e ogni giorno interagisce con i follower stuzzicandoli con le sue sensualissime foto. A questi ultimi non è mai sfuggito il fascino impressionante della giocatrice che, in passato, ha stregato più volte il pubblico.

Tra queste, è impossibile non citare gli Internazionali d’Italia del 2018, a cui Monica ha preso parte da giovanissima. Sebbene non sia riuscita ad ottenere grandi risultati, la sua partecipazione ha continuato ad essere ricordata per molto tempo: il pubblico, quando è scesa in campo, è rimasto incantato dalla sua bellezza. Oggi, nonostante il suo progressivo allontanamento dalle competizioni, non smette di far sognare i fan.

Tennis, Monica Kilnarova incanta i fan: il dettaglio non scappa

L’ultima volta in cui la splendida Monica ha gareggiato in un torneo è stato ad Oporto più di un anno fa, dove si è spinta in semifinale prima di avere la peggio contro l’avversaria Léolia Jeanjean. Al momento, sembrerebbe maggiormente interessata al mondo dei social: qui è riuscita a costruirsi un regno tutto suo. La Kilnarova, infatti, può vantare un profilo Instagram seguito da quasi 45 mila persone.

I follower sono sempre pronti a riempirla di like e complimenti. D’altronde, rimanere indifferenti davanti alle sue foto è pressoché impossibile. Con il suo viso angelico, i suoi occhi di ghiaccio e il suo corpo mozzafiato, la giocatrice originaria delle Repubblica Ceca ha fatto colpo su tantissimi utenti. Di recente Monica ha deciso di sorprendere questi ultimi con uno scatto che, in poco tempo, ha scatenato le loro reazioni.

Si tratta di un selfie allo specchio in cui la Kilnarova appare in tuto il suo splendore, come di consuetudine, mentre sfoggia un look che le dona parecchio. La t-shirt bianca, quasi trasparente, lascia intravedere il reggiseno e le forme sinuose della tennista, lasciando i fan a bocca aperta. A completare l’outfit ci pensano un paio di jeans attillati, giacca nera e occhiali da diva: ancora una volta, Monica ha conquistato i social.