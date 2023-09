Tennis, “finestra” con vista | Selfie bollente: si vede tutto

Tennis, questa volta ha proprio deciso di esagerare: il selfie è caldissimo e ha infiammato totalmente il web.

Fin dai suoi esordi nel mondo del tennis, si è sempre fatta notare per il suo charme irresistibile. I tifosi ormai hanno imparato ad apprezzarla e conoscerla, non solo per le sue gesta in campo, ma anche e soprattutto per i suoi scatti mozzafiato. Di recente la giocatrice ha deciso di esagerare sui social, con un selfie davvero “hot” apparso tra le sue storie di Instagram. La vista è spettacolare e la foto è finita con l’alzare le temperature online.

Classe 1999, la tennista originaria della Repubblica Ceca ha fatto breccia nei cuori di tantissimi tifosi da tutto il mondo. La disciplina che l’ha conquistata quando era solamente una bambina, le ha permesso di raggiungere la notorietà a livello internazionale. Monica Kilnarova ha iniziato a praticare tale sport da giovanissima e, con il passare del tempo, si è cimentata in sfide sempre nuove.

Il suo talento le ha permesso di farsi strada e, per merito del suo fascino irresistibile, è entrata facilmente nelle grazie del pubblico. Nel 2018 la splendida Monica ha attirato le attenzione di media e tifosi, stregando tutti con il suo ingresso sul campo in occasione degli Internazionali di Roma. I presenti non si sono lasciati sfuggire il suo charme e, anzi, sono rimasti esterrefatti da tanta bellezza.

Tennis, Monica Kilnarova torna a far sognare i fan: il look è da urlo

Monica Kilnarova non è mai passata inosservata, catturando sempre gli sguardi degli appassionati di tennis. Oggi la giocatrice sembrerebbe aver deciso di accantonare la sua passione per lo sport: l’ultima gara a cui ha partecipato risale ad oltre un anno fa, durante il torneo di Oporto, dove si è spinta in semifinale.

Tuttavia, la meravigliosa atleta continua a godere di una notevole popolarità tra i tifosi. E non è difficile immaginare il motivo. I suoi post sono uno più sensazionale dell’altro. Monica è dotata di una sensualità che non ha di certo paura di mettere in mostra, con foto da togliere il respiro. Viso splendido e fisico scolpito: la tennista è una bellezza dai capelli biondi e lo sguardo intenso, che potrebbe stendere chiunque.

Non sorprende, dunque, che i suoi scatti vengano puntualmente sommersi dai like e dai commenti degli utenti. In questi giorni, la Kilnarova ha deciso di sfoggiare un look che i fan hanno molto apprezzato tramite una Instagram Story. Sempre molto attiva sui social, ha sorpreso i follower con un selfie a dir poco bollente.

Come si può vedere, la giocatrice indossa un abito nero che mette perfettamente in evidenzia il suo corpo da sogno. Il vestito è caratterizzato da un’apertura che inizia appena sotto al décolleté e lascia scoperto il ventre di Monica. Il risultato è semplicemente stupefacente.