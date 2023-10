Tennis, la lingerie bianca sfida l’immaginazione: lato B da urlo

Tennis, con quella lingerie bianca addosso è andata a sfidare l’immaginazione degli utenti, rimasti a bocca spalancata.

I social, ormai, hanno perso la testa per lei, che si diverte a stuzzicare quotidianamente le fantasie dei suoi tantissimi e affezionati seguaci. Questi ultimi non perdono mai occasione per riempire i suoi post di like e commenti, complimentandosi ogni volta per il suo fascino e la sua bellezza. Con lo scatto recentemente apparso sul suo profilo Instagram, in particolare, ha lasciato tutti senza fiato: impossibile resistere a tanta meraviglia.

La tennista classe 1989 si è fatta conoscere agli appassionati a partire dal suo esordio nel circuito professionistico nel 2005. Dopo aver attirato l’attenzione a livello giovanile, contraddistinguendosi per le sue doti, Corinna Dentoni è approdata nella classifica WTA. Le prime vittorie importanti sono arrivate nel 2007, anno in cui ha trionfato al torneo di Ragusavecchia in Croazia e quello di Telavi in Georgia.

L’atleta si è spinta fino alla 132esima posizione del ranking mondiale, prima di decidere di prendere una pausa dalle competizioni. La sua carriera, con il passare del tempo, è diventata sempre più altalenante: nel 2017 Corinna ha annunciato lo stop, per poi tornare in campo due anni dopo; nel 2020 la tennista si è nuovamente ritirata e a distanza di qualche tempo ha ripreso con i match.

Tennis, in riva al mare in lingerie: Corinna Dentoni stende i fan sui social

Il 2023, per la giocatrice, è cominciato con la partecipazione al torneo ITF di Santo Domingo. La Dentoni si è successivamente presa qualche mese di pausa. Nelle scorse settimane ha preso parte agli ITF di Italia, senza tuttavia riuscire a superare gli ottavi di finale. Il suo progressivo allontanamento dalla disciplina l’ha portata a precipitare di posizione nel ranking mondiale.

Ma nonostante la sua minore presenza sul campo, Corinna continua ad essere molto apprezzata e seguita dagli appassionati di tennis. Il motivo? Basta dare un’occhiata al suo profilo Instagram: nel corso degli anni la tennista si è avvicinata sempre più al mondo dei social, diventando una vera e propria influencer. Ogni giorno interagisce con i fan condividendo storie e post in cui appare in tutta la sua bellezza.

Corinna, che da diverso tempo vive negli Stati Uniti (per la precisione a Miami), si è reiventata guadagnando un notevole successo online. Le sue foto sono una più sensazionale dell’altra e, solamente in questi giorni, ha lasciato tutti a bocca spalancata con l’immagine che vi proponiamo. In riva al mare con indosso una lingerie bianca che mette perfettamente in risalto le sue curve mozzafiato, la Dentoni ha steso i fan.