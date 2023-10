Tennis, la wag in intimo fa furore sui social: spettacolo a luci rosse

Tennis, questa è una foto di quelle che faremo fatica a dimenticare: in intimo è semplicemente incantevole.

La sua attività social non si svolge solo ed esclusivamente tra le “pareti” virtuali di Instagram. Su YouTube ha creato una community pazzesca e i suoi video fanno sempre il pieno di visualizzazioni. Sono così variegati, d’altra parte, da abbracciare gli ambiti più disparati.

I suoi filmati, editati in maniera impeccabile, non riguardano il solo mondo del tennis, sebbene i contenuti a sfondo sportivo siano più numerosi rispetto agli altri. Ed è anche giusto che sia così, essendo lei la fidanzata di uno dei tennisti più popolari della nuova generazione, ossia Tommy Paul. Paige Lorenze, però, mette tutta la sua vita in questi video, senza trascurarne nessun aspetto. Ci sono tutorial per gli appassionati di make-up, vlog in cui affronta le tematiche più svariate, contenuti a tema moda. Poi ci sono “loro”, quelli in cui racconta i dietro le quinte dei tornei minori e degli Slam. Gli ultimi, più recenti, riguardano la Laver Cup, alla quale la sua dolce metà ha preso parte.

C’è un denominatore comune, tuttavia, in questi video. L’affascinante presenza della bella Paige, che nella sua biografia si autodefinisce una content creator. La Lorenze, che è popolarissima anche su Instagram, è cresciuta tra New England, Vermont e Connecticut. Ha frequentato un college newyorkese e ora vive alla periferia della Grande Mela, benché trascorra la maggior parte del suo tempo a zonzo per i continenti insieme al suo Tommy.

Tennis, Paige Lorenze cala l’asso: è mozzafiato

Un successo meritato, il suo, che a differenza di altre wag ha voluto fare la differenza e avviare un’attività tutta sua in cui incanalare il suo amore per il fashion system. Gestisce il marchio di abbigliamento Dairy Boy ed è sempre avanti a tutti, in fatto di tendenze e di stile.

Tant’è che i look, quelli di cui fa sfoggio praticamente ogni giorno sui social network, sono sempre pazzeschi. Lady Paul ha un gusto impeccabile e un gran bel fisico, una combinazione vincente che le ha permesso di farsi strada nel web anche a dispetto di una concorrenza agguerritissima.

L’ultimo scatto, in particolar modo, ha fatto furore. Paige posa per un noto marchio di abbigliamento e lo fa indossando una t-shirt bianca, un giubbino di denim e un paio di slip con il logo griffato a vista. Una foto in intimo che, seppur non eccessivamente spudorata come altre che ha postato in passato, faremo senz’altro fatica a dimenticare.