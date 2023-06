Tennis, il selfie va dritto al punto: il bikini è la cornice perfetta

Tennis, il selfie va dritto al punto: il sensualissimo scatto in bikini non ha lasciato spazio all’immaginazione.

Modella, influencer e imprenditrice a capo di un brand tutto suo. La meravigliosa 25enne negli ultimi tempi ha fatto molto parlare di sé, attirando la curiosità dei tifosi di tennis per via della sua storia d’amore con uno dei giocatori più apprezzati del momento, famoso per essere salito alla posizione numero 16 del ranking internazionale proprio nelle scorse settimane, Tommy Paul.

Quest’ultimo ha ufficializzato la sua relazione con Paige Lorenze lo scorso ottobre. Da allora i due hanno cominciato ad apparire sempre più spesso in coppia, sia agli eventi pubblici (compresi i match dell’atleta) che sui social network, dove condividono teneri scatti insieme. La splendida fidanzata dello sportivo si è guadagnata molto presto le simpatie dei suoi fan. Visto il suo incredibile fascino, possiamo dire che non è stato molto difficile.

Paige è un’affermata modella che, tra Instagram, TikTok e YouTube, può vantare un grandissimo seguito da parte degli utenti. In passato è finita al centro delle attenzioni successivamente all’aver rilasciato alcune dichiarazioni sul suo rapporto con l’attore Armie Hammer, accusato di comportamenti abusivi nei confronti delle sue ex partner. Dopo aver affrontato diversi alti e bassi, ha finalmente ritrovato l’amore e la serenità con Tommy.

Tennis, il bikini di Paige Lorenze fa girare la testa agli utenti

Oltre ad essere una modella ed influencer, Paige è un’imprenditrice impegnata nella gestione del suo marchio di abbigliamento, Dairy Boy. Molto attiva sui social, posta quotidianamente foto e video in cui si mostra nella vita di tutti i giorni condividendo le sue passioni con i fan. La sua irresistibile bellezza ha fatto colpo su tutti e sono in tanti ad aver perso la testa per lei.

Dando un’occhiata alle sue incantevoli foto, non è complicato capire quale sia la ragione. La modella ha un viso angelico, due meravigliosi occhi azzurri e profondi, e un fisico scolpito da sogno. Gli utenti sono rimasti totalmente stregati dal suo charme e ora che la bella stagione ha avuto inizio per questi ultimi è arrivato finalmente il momento di rifarsi gli occhi davanti ai fantastici scatti in costume dell’influencer.

Quello che vi proponiamo nell’articolo è apparso di recente tra le sue storie. Nella foto Paige indossa un bikini zebrato che le sta veramente d’incanto. I suoi capelli biondi sono sciolti sulle spalle e il suo viso è coperto da un paio di occhiali da sole rossi. Gli sguardi degli utenti non hanno potuto fare a meno di soffermarsi sul suo generoso décolleté, che ha catalizzato le loro attenzioni. Meravigliosa come sempre, la modella ha steso tutti.