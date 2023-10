Lotta Lautaro-Osimhen: “Sono i più forti in Italia”

Lautaro Martinez e Victor Osimhen si confermano come gli attaccanti più prolifici e determinanti della Serie A: chi dei due, quest’anno, sarà capocannoniere?

La scorsa stagione, Victor Osimhen ha dominato il campionato, stravincendo la classifica marcatori 2022/2023 davanti a Lautaro Martinez. Tutto lascia pensare che saranno ancora loro due i favoriti per conquistare il titolo di miglior cannoniere dell’annata 2023/2024. Non bisogna però dimenticare i professionisti del goal, come Ciro Immobile e Giroud.

L’attaccante argentino dell’Inter è già a quota 9 reti in Serie A dopo 6 partite. Osimhen è a 5. Non cambia dunque l’importanza dei due bomber per le squadre di appartenenza. Cambia però la situazione ambientale. Fra Osimhen e il Napoli è pace armata, e non si sa cosa farà l’attaccante nel mercato invernale. Il poker del fenomeno Lautaro contro la Salernitana certifica invece l’importanza del Toro come leader dell’Inter.

Lulù Oliveira è uno che di goal se ne intende. L’ex attaccante di Cagliari, Fiorentina e Catania è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare della stagione dei Viola e della qualità sotto porta di Osimhen e Lautaro Martinez.

“Il Cagliari, al momento, non sta ancora ingranando“, ha esordito Olivera. “Nel gioco soprattutto, manca qualcosa. E ci sono santi errori nelle ultime partite. La Fiorentina, guardando anche alla classifica, sta facendo un campionato discreto“.

“Alla Viola di Italiano mancano i goal degli attaccanti“, ha notato l’intervistato. E ridendo ha aggiunto: “Vista la situazione dovei tornare io in coppia con Roberto Baggio”.

“Osimhen e Lautaro Martinez, senza dubbio, sono gli attaccanti più forti della Serie A. Sono molto diversi fra loro ma entrambi sono speciali“, ha continuato l’ex calciatore brasiliano naturalizzato belga, di ruolo attaccante, oggi tecnico della squadra Giovanissimi dell’ASD Galaxy FC.

“Quanti goal farei oggi in questa Serie A? Dipende dai difensori, perché anche oggi ci sono difensori bravi…“, ha detto poi Olivera. “Forse farei più dei classici 15 goal in questa Serie A“.

“Per grinta e stile mi rivedo un po’ in Lautaro Martinez. Ma lui può crescere ancora e diventare un fuoriclasse. Luvumbo del Cagliari è invece un ragazzo ancora giovane, deve dimostrare tutte le sue qualità. Sicuramente è interessante, può fare bene”.

Per Olivera il livello della Serie A è ancora alto, anche se rispetto agli anni ’90 tutto si è un po’ ridimensionato. Ma proprio da campioni come Lautaro e Osimhen il calcio italiano può rinascere.