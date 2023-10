Salisburgo-Real Sociedad, Champions League: tv, streaming, pronostici

Salisburgo-Real Sociedad è una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: formazioni, pronostici.

Nel gruppo D della Champions League, quello dove ci sono anche Inter e Benfica, al momento solo il Salisburgo è punteggio pieno. Gli austriaci hanno fatto il colpaccio esterno due settimane fa andando a vincere sul campo del Benfica. E regalandosi quindi tre punti che possono essere decisivi, non tanto per un passaggio del turno nella massima competizione europea, ma anche e soprattutto per quella che potrebbe essere una “retrocessione” in Europa League al termine di questa fase a gironi.

Una vittoria inaspettata, messa in discesa anche dal fatto che il Benfica è rimasto in dieci uomini dopo pochi minuti dall’inizio del match. Un fattore ovviamente determinante per l’economia della gara, un fattore che ha fatto la differenza. Adesso c’è quasi la prova del nove per il Salisburgo, visto che in questa seconda giornata arriva una Real Sociedad in forma smagliante, luccicante potremmo dire. Tre vittorie di fila per gli uomini di Alguacil dopo il pareggio al debutto in Champions contro l’Inter. Tre vittorie di fila che hanno lanciato in classifica gli spagnoli che, contro i nerazzurri di Inzaghi, per quello che hanno fatto vedere nell’arco dei novanta minuti, forse avrebbero meritato qualcosa in più.

Una gara, questa, che dovrebbe regalare diverse reti. Si bada poco, soprattutto in casa Salisburgo, alla fase difensiva. Si gioca per vincere sempre con una mentalità che alcune volte stride anche con quelli che potrebbero essere i momenti della sfida quando ci sarebbe, e capita sempre, da pensare soprattutto a tenere il risultato più che a cercare qualche altro gol. Per questo, soprattutto, la Real Sociedad sembra leggermente favorita. L’esperienza in questi casi paga.

Come vedere Salisburgo-Real Sociedad in diretta tv in chiaro e streaming

Benfica-Salisburgo è in programma martedì alle 18:45 e si giocherà alla Red Bull Arena di Salisburgo. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 255). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Un modo alternativo per vedere Benfica-Salisburgo è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Due formazioni che dovrebbero riuscire a dare spettacolo con gli spagnoli però che sono leggermente avanti. Non solo per il momento di forma ma anche per quell’esperienza che permette di sapere gestire i momenti della gara. Una gara da almeno tre reti complessive, da un gol per squadra anche, con la possibilità anche di un colpaccio esterno. Occhio a questa opzione.

Le probabili formazioni di Salisburgo-Real Sociedad

SALISBURGO (4-4-2): Schlager; Dedic, Baidoo, Pavlovic, Terzic; Bidstrup, Gourna-Douath, Gloukh, Kjaergaard; Simic, Konate.

REAL SOCIEDAD (4-3-1-2): Remiro; Traore, Elustondo, Pacheco, Munoz; Cho, Gonzalez, Turrientes, Merino; Fernandez, Oyarzabal.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2